Avalancha de menores inmigrantes llegados a la Comunitat La acogida de adolescentes de otros países no acompañados se triplica en los últimos cuatro años ARTURO CHECA Valencia Lunes, 21 mayo 2018, 12:28

«No somos capaces de ofrecerles las mejores condiciones de vida, no somos capaces de ofrecerles el presente y el futuro al que tienen derecho». Las palabras de Rodrigo Hernández, director de Save the Children, define la sensación que viven voluntarios, ongs y entidades sociales ante una alarmante realidad: la llegada de inmigrantes menores de edad, sin compañía adulta, a nuestro territorio no cesa de aumentar. Y el problema es especialmente acuciante en la Comunitat. En la región, la cifra de menores inmigrantes no acompañados se ha triplicado en los últimos cuatro años.

En 2014 el número de menores de otros países tutelados por el Consell era de 108, mientras que en 2017 esta cifra ha aumentado un 174%, pasando a 296 niños y niñas extranjeros a cargo de la administración valenciana, según el informe 'Los más solos' que hoy ha hecho público Save the Children.

A nivel Estatal, España registró en 2017 2.500 menores inmigrantes no acompañados, un 60,4% más que el año anterior. Comparadas las cifras con las de la Comunitat, supone que la región sea la quinta de España en número de menores tutelados, con casi un 5% del total de estos niños y niñas en todo el Estado. Andalucía (34%), Cataluña (12%), Euskadi (10%) y Madrid (7%) se sitúan por encima, además de la ciudad autónoma de Melilla (14%).

Por países de procedencia, Marruecos es el principal país de origen de los niños y niñas migrantes tutelados en la Comunitat Valenciana: un tercio de los menores inmigrantes tutelados (el 35,4%) viene de este país del norte de África. El resto de países de procedencia de estos niños y niñas son Argelia (15.2%), Rumanía (4.2%), India (2%) o Nigeria (1,4%).

Desde Save the Children diagnostican otro problema: el escaso acogimiento de los menores extranjeros por parte de familias. En la Comunitat Valenciana sólo un 4,2% de los niños que llegan solos son acogidos por familias, a pesar de que el 74% sí pasan por una tutela previa de las familias, pero acaban en centros. Para Rodrigo Hernández, «los niños y las niñas deben estar en familia, es fundamental para garantizar su pleno desarrollo y su inclusión en la sociedad de acogida. Un niño es un niño, independientemente de dónde venga, y es nuestra obligación como sociedad ofrecerle las mejores condiciones para garantizar que su vida sea digna y plena».