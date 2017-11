«No atravieso las canchas, prefiero dar un rodeo» Una joven del barrio revela que su hermana sufrió tocamientos en plena calle y ella, comentarios machistas de los pandilleros Jéssica Estudiante de 23 años J. A. M. VALENCIA. Lunes, 20 noviembre 2017, 00:20

Jéssica reconoce que no se siente segura en la zona de Tres Forques donde el joven recibió una brutal paliza. Tiene 23 años, se forma como ingeniera y vive en la calle Madre Alberta Jiménez, muy cerca de la plaza Maguncia y la calle Santa Cruz de Tenerífe, escenario de la agresión.

«Más tarde de las siete de la tarde no paso por aquí. Francamente, me da miedo y no quiero arriesgarme. O mis padres vienen a buscarme a la parada de metro en la avenida del Cid o doy un gran rodeo para no atravesar la zona de las canchas de la Plaza Maguncia en la que se reúnen los pandilleros con porros».

Lo cierto es que la joven tiene motivos. Hace poco tuvo que escuchar desagradables comentarios machistas como «nena, esa falda tiene que ser más corta» por parte de un grupo reunido en el parque próximo a su casa.

Recuerda bien cómo, hace ya algunos años, su hermana sufrió una amarga vivencia con 20 años: abusos sexuales por parte de un desconocido. Fue en la cercana calle Llombai, cuando la chica regresaba una noche de fiesta y el agresor «se le echó encima y comenzó a manosearla en plena calle». Por suerte, la víctima pudo zafarse de su agresor «moviendo los brazos y apartando al chico». La joven no llegó a denunciar, como confirmó su hermana.

Para Jéssica es necesaria «más policía en la zona». En su opinión, «no puede ser que un parque esté tomado por pandilleros que montan su fiesta nocturna a toda potencia con pachangueo o reaggeton hasta las dos de la madrugada y molestan a la gente de las viviendas cercanas». La joven constata tanto el «trapicheo» de cannabis como su consumo. De día y de noche.

Otra joven, exestudiante de un instituto de la zona, corrobora la preocupación de Jéssica: «Hay un grupito de chavales que se juntan en el parque con los que hay que tener cuidado. De noche, «esta zona es peligrosa y muchos vecinos lo saben». Otros residentes se quejan de la «presencia de perros peligrosos sin bozal».