valencia. El directorio jurídico internacional IFLR1000 (Internacional Financial Law Review 1000) ha vuelto a incluir en su guía Financial and Corporate 2018 a Amagdaleno Abogados, una guía que a modo de ranking recoge los mejores despachos profesionales de España en las distintas áreas relacionadas con el mundo de las empresas y los mercados. En su nueva edición, el directorio jurídico sitúa a Amagdaleno Abogados entre los bufetes más sobresalientes de España en el área de Derecho Concursal.