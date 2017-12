Hay gente que aún no ha brindado por el año nuevo pero ya está elaborando los antipropósitos de 2018, es decir, está preparando la lista de los objetivos perfectamente asumibles, como comer más, beber mejor, ahorrar menos, apuntarse al bar (en lugar de al gimnasio), no aprender alemán (hay que ir contracorriente), escalar montañas (de ropa), perder enemigos (más fácil que desprenderse de los kilos), mandar a paseo el sentimiento de culpa, viajar (con la mente) a lugares inexplorados, desaprender errores, dejarse arrastrar por las emociones, decir no más a menudo, pedir postre siempre, insultar con criterio, consumir más series de Netflix o HBO, entregarse a la horizontalidad, aceptar que la Navidad encoge la ropa, dormir, no llegar a fin de mes (no conviene desoír a la voz de experiencia), buscar razones tontas para querer mejorar el mundo e incluso confiar en la bondad de los desconocidos.