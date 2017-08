Los análisis revelan que otro vecino de Chiva padeció legionela, pero en un grado menor

Un vecino de Calicanto aseguró ayer haber contraído legionela a principios de agosto tras sentir que los síntomas que padecía empeoraban y acabar en el hospital. Allí, las análiticas que le practicaron le confirmaron que había contraído legionela, pero en un grado menor, sin llegar a tener neumonía.

Sanidad aseguró ayer que este caso no se contabiliza como un nuevo afectado, ya que «se trata de una gripe, pero al no ser neumonía no están considerados de gravedad». Por su parte, el vecino explica que le confirmaron el día 18 de agosto que se trataba de legionela y que hoy debía visitar al médico de cabecera para «comprobar que todo está en orden».