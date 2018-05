Alumnos de Benifaraig se quedan sin profesora por segunda vez este curso Instalaciones del Ceip Manuel González Martí de Benifaraig. / lp El colegio González Martí reclama a la conselleria una solución para evitar trastornos y Educación dice que está tramitando la creación de otra plaza J. BATISTA Viernes, 11 mayo 2018, 00:12

valencia. «Mi hija ha tenido un curso escolar calamitoso». Las palabras de Gema Peñalver, cuyas niñas estudian en el Ceip González Martí de Benifaraig, deslizan indignación. No por el rendimiento de la alumna -a la que se le dan bien los estudios- sino por la situación que está viviendo este año. Esta semana, por segunda vez, se ha quedado sin tutora, la figura que en Primaria se encarga de la mayoría de asignaturas, la más cercana a los alumnos.

La situación afecta al grupo de castellano de 4º. El centro también ha dejado traslucir su «descontento» a través de un escrito del consejo escolar dirigido a Vicent Marzà, reclamando una solución y expresando «el gran perjuicio que supone para el alumnado y para la organización general del centro». Desde la conselleria se han comprometido a que llegue lo más rápido posible. Fuentes del departamento explican que se va a crear un puesto de tutor para ser cubierto por un nuevo sustituto. El caso es especialmente complejo.

A principios de curso se incorporó una maestra interina que acudió a trabajar tres días y no volvió, explican desde Educación. Peñalver relata que no tuvo un trato adecuado hacia los niños y que llegó tarde la segunda jornada, por lo que los alumnos -de nueve o diez años- tuvieron que ser conducidos a clase desde la fila por otros docentes. Ante la falta de explicaciones y la imposibilidad de contactar con esta maestra la conselleria le abrió un expediente disciplinario, incluyendo como medida cautelar la suspensión de empleo durante seis meses.

Dos meses de espera

En el escrito del consejo escolar se señala que el departamento «tardó dos meses en resolver y adjudicar la vacante a otra maestra», quedándose el grupo sin tutora durante ese periodo, que se cubrió, explica Peñalver, con la especialista de Pedagogía Terapéutica y otra profesora del centro. «Los especialistas no están para estas cosas, no pueden servir para cubrir los problemas de la conselleria», explica la madre. Su otra hija, de once años, padece autismo y por tanto precisa de la atención de esta profesional, que tuvo que desdoblar su tiempo para llegar a los diferentes frentes.

«La nueva maestra se hizo con el grupo, dio estabilidad, aunque se puede decir que para nuestros hijos el curso empezó casi a final del año. Y ahora nos la quitan y volvemos a estar igual», prosigue la madre, que no entiende el cese y dice que su hija de 4º «no quiere ir al centro» y tiene pruebas pendientes de evaluar.

Desde la conselleria alegan que la salida de la segunda maestra esta semana fue «automática» porque se cumplió el plazo de seis meses y la primera docente debía haberse incorporado. Sin embargo, ayer no lo había hecho y a tenor de la alternativa ideada (crear un puesto adicional) no parece que vaya a acudir. Educación alega que está cumpliendo con los plazos normativos a los que obliga la instrucción de un expediente, que continúa su curso.