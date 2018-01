Un alumno discapacitado, sin colegio por una baja docente

Carlos Gil, padre de un alumno discapacitado del colegio Cavite-Isla de Hierro de Valencia denunció ayer ante la dirección territorial de Educación que su hijo no puede acudir al centro porque no se ha sustituido a su cuidadora, de baja desde el martes.

En su escrito, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, solicita a los responsables de la conselleria «que se incremente el personal de atención» y se cubra el puesto «de manera inmediata», así como que se establezcan protocolos para que «los niños con necesidades especiales no se queden sin poder asistir al colegio». El progenitor señala que su hijo padece una discapacidad del 79% y requiere ayuda para las actividades básicas, por lo que precisa de apoyo para comer a través de la sonda, para la higiene personal y para desplazarse.

El día de la baja la madre se trasladó al centro para atender a su hijo, por lo que no tuvo que ausentarse, aunque no pudo hacerlo ni ayer ni anteayer, de ahí que el niño no acudiera. Añade que informó del problema a la dirección, que comunicó la situación a la conselleria pero no obtuvo respuesta, así como al inspector, que le dijo que no se podía hacer nada.