Alcaldes y el Consell, contra Fomento por la Pista de Silla

valencia. Alcaldes y representantes municipales de los diez municipios afectados por la ampliación de la Pista de Silla (V-31) y la Conselleria de Obras Públicas pidieron ayer al Ministerio de Fomento la creación de una comisión conjunta para el estudio de infraestructura antes de la aprobación definitiva.

El Ministerio Fomento ha abierto el plazo de alegaciones al Documento Inicial de Evaluación Ambiental para la ampliación de la V-31, el estudio previo a la realización del proyecto. La práctica totalidad de municipios afectados ha presentado alegaciones al proyecto, a las que ahora se suman las de la Conselleria de Obras Públicas.

Los ayuntamientos representados en la reunión de ayer (Albal, Alfafar, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Sedaví, Silla, Valencia, Benetusser y Lloc Nou de la Corona) coincidieron en la necesidad de establecer un espacio de diálogo y trabajo permanente para conocer la opinión de todos los implicados.

María José Salvador dio a conocer las alegaciones que su departamento ha presentado al Ministerio sobre la ampliación de la Pista de Silla. La administración autonómica critica que el documento no presenta alternativas.

Este punto, según resaltó Salvador, contrasta con la política de la Generalitat, que se basa en no hacer «carreteras puras y duras sino en estudiar la movilidad en su conjunto». Así, destacó que no se contempla las líneas de tren ni ningún tipo de itinerarios no motorizados.

La consellera criticó que el Ministerio de Fomento no tiene en cuenta que de forma paralela a la carretera discurre la línea de ferrocarril Silla-Valencia, «de forma que se podrían plantear soluciones para mejorar la conexión, como aparcamientos disuasorios».