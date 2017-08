El alcalde convocó un pleno para ponerse un sueldo pero no informó de la enfermedad

El pasado 7 de agosto el Ayuntamiento de Chiva celebró un pleno extraordinario a petición del equipo de gobierno para poner sueldo al alcalde Emilio Morales, de Compromís, y a otros tres concejales. Morales había perdido su retribución después de una iniciativa de PP, ADUC y Ciudadanos en junio en la que acordaron quitarle el sueldo por su inacción en la gestión. Pese a ello, el primer edil sigue sin cobrar, ya que su propuesta fue rechazada por la mayoría.

Pero el problema, que ayer criticaron tanto desde el Partido Popular como desde el partido de las urbanizaciones, fue que en ningún momento del pleno el alcalde hizo mención alguna al brote de legionela pese a conocerlo ni a que ya se había producido el fallecimiento de un vecino.

Las dos formaciones calificaron los hechos de extrema gravedad. Fuentes populares afirmaron que el alcalde sí puede convocar un pleno en agosto, un mes en el que no suelen celebrarse, para intentar cobrar un sueldo del Ayuntamiento, pero no para tratar un tema de Salud Pública de envergadura y que le ha costado la vida a un vecino. «Durante la sesión no hizo la más mínima alusión a que tuviéramos un problema de estas características en el municipio», recalcaron las mismas fuentes.

El portavoz de ADUC se manifestó en términos similares. «Nosotros propusimos en junio junto al PP retirarle el sueldo por la inacción», explicó Manuel Aldeguer quien resaltó que la iniciativa no salió adelante entre otras razones porque el PSOE no le respaldó. «Pero lo que nadie sabía y él no comunicó es que había legionela en la población», afirmó.

Para Aldeguer la actuación del alcalde responde a la desatención a la que tiene sometida el actual equipo de gobierno a las urbanizaciones. «No se dan cuenta de que en ellas viven cerca del 50% de los habitantes de la población de Chiva», recalcó. «Si hubiera sucedido en el casco urbano, la actuación del alcalde habría sido bien distinta. En este caso todavía no se ha acercado por la urbanización para comprobar de primera mano qué es lo que está sucediendo. Es como si no existieran», argumentó el concejal.

«Es gravísimo si sabía que el 1 de agosto había fallecido un vecino y que había legionela y no dijo nada en el pleno», afirmó Aldeguer quien también resaltó que lo que evidencia «es que sobre todo le interesa cobrar un sueldo».

Por otro lado criticó que tanto el Ayuntamiento como Sanidad han insinuado que la culpa del brote es culpa de los vecinos por no cumplir determinadas recomendaciones. «Es algo que no se puede tolerar», apuntó.