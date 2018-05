Los agricultores reclaman más medios contra los hurtos en el campo Estos actos delictivos caen un 8% en el primer trimestre del año, según la Delegación del Gobierno EFE VALENCIA. Jueves, 24 mayo 2018, 00:44

El vicepresidente segundo de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Bernardo Ferrer, denunció que España, en cuestión de delincuencia agraria, «es un país totalmente impune y receptivo», y que si no tiene medios para mejorarlo, «se tienen que optimizar». Criticó que «estar al amparo de las estadísticas» es estar «eludiendo la realidad» del campo, y que para las instituciones, «si no se denuncia, no hay hechos delictivos».

«Debe haber una mayor contundencia en las inspecciones», remarcó Ferrer, y «debe haber una trazabilidad» que especifique «de dónde vienen y adónde derivan» los productos que se comercializan, con un registro de toda la fruta que provenga de los campos.

Instó a los organismos públicos a que vayan a los centros receptores, «que saben dónde están», ya que sería «una manera fácil, eficaz y rápida» de detectar la procedencia de los hurtos. También reclamó que se sitúen cámaras de vigilancia en «lugares estratégicos» del mundo rural, como ya se hace en «áreas boscosas» para prevención de incendios, o en los cementerios, «por las fechorías que se hacen».

El delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, indicó que los robos en el campo se han reducido en la Comunitat Valenciana un 8% durante el primer trimestre tras la Reunión del Grupo de Trabajo de Seguridad en el Ámbito Rural.

En lo que va de año, se han conseguido esclarecer 198 delitos, lo cual ha supuesto el aumento en medio punto porcentual con respecto a la tasa del mismo periodo en el año 2017, igualmente se han detenido o investigado un total de 207 personas en el marco del presente plan, durante el periodo anteriormente descrito por la Guardia Civil.

Durante el año 2017, los robos en el campo descendieron un 19,5 %, pasando de 3.013 delitos a 2.425 delitos en el año 2017, la cifra más baja de toda la serie desde que se iniciaron los equipos ROCA en el año 2013. En aquel momento se registraron 3.715 delitos, por lo que el descenso es de más de 1.300 robos en explotaciones agrícolas en el año 2017.

En la Comunitat existen 13 equipos ROCA, 7 en Valencia, 3 en Castellón y 3 en la provincia de Alicante, lo conformaban un total de 51 efectivos, si bien, en fechas recientes la Dirección General del Cuerpo ha aprobado un aumento de 5 efectivos.