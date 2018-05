Aglomeraciones el último día antes de los cambios de requisitos en la ITV Varios vehículos hacen cola ayer por la mañana en la ITV de Vara de Quart. / manuel molines Hubo conductores que esperaron desde las cinco de la madrugada en una cola que llegó a dar la vuelta a la manzana JUAN SANCHIS Valencia Domingo, 20 mayo 2018, 01:35

El lunes se pone en marcha la nueva Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Ayer era el último día antes de que entrara el nuevo sistema de valoración y la jornada estuvo marcada por las aglomeraciones en las estaciones de control. A primeras horas de la mañana la cola casi daba la vuelta a la manzana en la de Vara de Quart.

«Son casi las doce y estoy desde las 6.00 de la mañana. Primero he ido a la estación de Campanar, pero allí estaba peor que aquí. Además, no se podía prácticamente parar», afirmó Umberto. Ya el viernes intentó pasar la revisión sin lograrlo por la aglomeración de vehículos. «Cuando calculan que ya no van a poder atender a más gente avisan a los de la cola para que se vayan», aclaró.

Muchos llegaron a las ocho de la mañana (la estación abría a las 9.00 horas). Pero «hay algunos que están aquí desde las cinco de la mañana», resaltó Dionisio Adalarios. «Yo he venido porque la fecha de revisión se me echa encima», recalcó Amparo Bonet, pero reconoció que algunos llegaban porque el lunes entran en vigor unos nuevos criterios.

«Esto es otro saca dinero a la gente», resaltó Gabriel, que hacía cola desde las siete y media de la mañana. Criticó que además había muy poca gente haciendo las revisiones. «Pierdes el día entero», apuntó con resignación.

Mañana lunes entran en vigor los nuevos criterios, que implican en algunos casos mayor nivel de control. Están recogidos en un real decreto que transpone al ordenamiento jurídico español una directiva de la Unión Europea.

Una de las novedades es que se utilizarán procedimientos de diagnosis electrónicas para leer el ordenador de a bordo. Comenzará con el control de la emisión de más gases y posteriormente, a partir de septiembre, se pasará a diagnosticar el sistema antibloqueo de frenos, el control de estabilidad, los airbags, prestaciones del motor o kilometraje, entre otras funciones.

Los conductores, además, dispondrán de un mes previo de plazo para pasar la ITV antes de la fecha de vencimiento sin que con ello se modifique la cita de la siguiente inspección.

Los usuarios podrán elegir el centro en el que pasar la segunda inspección, si el vehículo es rechazado en la primera. Hasta ahora se tenía que volver a la misma estación. También será obligatorio presentar el seguro. Será suficiente con el justificante de pago del periodo en vigor y en el deberán figurar los datos del vehículo, además de las coberturas con las que cuenta.