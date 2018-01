Agentes compran chalecos y patrullan solos por falta de medios antiyihadistas

Cuarteles mal vigilados y coches con 400.000 kilómetros

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) no se olvida de algunas de las reivindicaciones clásicas en ese cuerpo, que no sólo no se han solventado con el paso del tiempo, sino que se han agravado. Los servicios de vigilancia antiterrorista que llevan a cabo muchas patrullas no son una excepción a la hora de convivir con un obstáculo para su trabajo: coches patrulla en un estado lamentable. «Estamos viendo todos los días a los agentes patrullar en vehículos de más de 400.000 kilómetros», como lamenta el sindicato.

Los servicios de vigilancia unipersonal no son un mal reseñable sólo en el 'trabajo de calle'. «Son varias las unidades en las que es habitual ver a un sólo agente realizando diversos cometidos en el interior del acuartelamiento», advierten desde la AUGC.

Además, el mal estado de las casas-cuartel de la Comunitat, en muchos casos edificios con decenas de años de existencia, es otra de las eternas piedras en los zapatos de los investigadores de la Benemérita. «Trabajamos en acuartelamientos antiguos con instalaciones obsoletas», lamentan los agentes de la Guardia Civil. La política de la Asociación Unificada es sacar a la luz «carencias que si no se dan a conocer, difícilmente se les acabará poniendo solución».