El PP afirma que Oltra se «burla» de la justicia con el decreto de plurilingüismo

Los socialistas muestran su total apoyo a la política educativa y al uso del valenciano en la administración pública

AGENCIAS VALENCIA/ALICANTE. Domingo, 30 julio 2017, 01:21

La portavoz de Educación del grupo del PP en las Corts Valencianes, Beatriz Gascó, señaló ayer que la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, «sigue los mismos pasos» que el presidente del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, «burlando la justicia», ya que «la actitud chulesca de Oltra de desobediencia expresa a la sentencia judicial de suspensión del decreto del chantaje lingüístico es un insulto a la justicia y un ataque al estado de derecho».

Así lo manifestó en un comunicado después de que, el pasado viernes, Oltra señalase que el Consell acata las resoluciones judiciales pero no las comparte y pidiese a las familias «tranquilidad porque los niños comenzarán con total normalidad el curso en los centros elegidos por sus padres», tras las últimas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que obligan a suspender su decreto del plurilingüismo y volver a la normativa anterior de 2012.

Gascó calificó de «vergonzoso que el Consell, para justificar lo que no tiene justificación, manipule y mienta sobre el decreto del chantaje lingüístico». «El Consell miente para tapar la ineptitud del conseller de Educación, Vicent Marzà, y seguir trabajando en la hoja de ruta de Compromís, que tiene como objetivo conseguir imponer un modelo de educación único, que adoctrine a nuestros jóvenes en la imposición del nacionalismo, la misma hoja de ruta del independentismo catalán».

La portavoz popular calificó las declaraciones de Oltra como de «barbaridades». «Que en un estado de derecho la vicepresidenta deje entrever que va a seguir incumpliendo lo que dicta el TSJCV y dejar las cosas como estaban, sin paralizar el decreto ni toda la normativa que estuviera al amparo del mismo, es un ataque sin precedentes a la justicia», ha aseverado.

La diputada afirmó que desde el Ejecutivo autonómico «no respetan la independencia del poder judicial ni piensan acatar la sentencia». «Para hacerlo deberían dictar ya unas instrucciones claras por escrito para despejar ambigüedades. Deberían repetir los procedimientos administrativos que están al amparo de este decreto», apostilló.

A su juicio, «Oltra ha dejado bien claro que no van a hacer nada y que van a seguir desobedeciendo a la justicia». «La actitud chulesca de Oltra es un insulto a la justicia. No es normal que no se atenga a lo que diga un auto y una sentencia. A todo, Marzà está escondido esperando a que escampe, en lugar de dar la cara y asumir su responsabilidad tras el varapalo judicial», recriminó.

Por su parte, el PSPV, a través de una resolución de la mesa de la comisión 2 de su XIII Congreso regional, mostró ayer su apoyo a las políticas ejecutadas por el Consell encaminadas a «la normalización lingüística» y a garantizar «la igualdad real de las dos lenguas oficiales» de la Comunitat. En este sentido, el punto tercero de la resolución concretó que los socialistas valencianos manifiestan su soporte al decreto de plurilingüismo y al de uso del valenciano en la administración pública.

Los dos primeros puntos han exigido al Gobierno de Mariano Rajoy que reconozca «la pluralidad lingüística, cultural y social de España», así como que «legisle para que las diferentes lenguas españolas, lejos de usarse como elemento de confrontación, sean verdaderos instrumentos de cohesión social».

También solicitan, en alusión al PPCV, que «deje de instrumentalizar el valenciano y cese en su obstinación de atacar desde los juzgados las iniciativas que desde la Generalitat Valenciana se están impulsando» en pro del valenciano y de los «derechos lingüísticos individuales y colectivos».

La decisión del PPCV de llevar a los juzgados estos decretos es, para el PSPV, «una falta de respeto absoluto hacia el gobierno valenciano y hacia los valencianos».