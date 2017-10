El IVO advierte de que no firmará el contrato si no recibe el acuerdo por escrito Concentración de pacientes y familiares ante el IVO. / juanjo monzó El instituto médico se encuentra a la espera de tener escritas y firmadas las condiciones pactadas que Puig se comprometió a entregar LAURA GARCÉS VALENCIA. Viernes, 6 octubre 2017, 00:44

La Conselleria de Sanidad y la fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) llegaron el domingo a un acuerdo, pero el contrato todavía no está firmado. Y, según ha podido saber LAS PROVINCIAS de fuentes cercanas al instituto médico, mientras la Administración no les remita por escrito y firmado el contenido del acuerdo, la fundación no firmará el contrato.

Las fuentes consultadas aseguraron que han recibido «un borrador del contrato», pero no las directrices que conforme al acuerdo se adoptaron: «Tenían que haberlas enviado lunes o martes, tal como se comprometió el presidente Puig tras la reunión del domingo». Ayer todavía no estaba en disposición de la fundación ese documento al que el IVO condiciona la firma del contrato.

Todo apunta a que en la fundación hay tranquilidad al respecto. Confían en que ese documento que contiene las instrucciones para la recepción de pacientes llegará. Hay que tener en cuenta que no hay plazo señalado para la firma del contrato al que no se le tienen que adjuntar las mencionadas instrucciones, si bien sí que forman parte del expediente.

En virtud del acuerdo del pasado domingo, se mantiene el derecho de los pacientes oncológicos a acceder directamente al centro para ser tratados. Se ha establecido un procedimiento administrativo de validación por parte de la conselleria que tiene como objetivo garantizar la agilidad y la calidad de los procesos asistenciales, claves en el tratamiento de la enfermedad. Dicho procedimiento, en cualquier caso, se deberá resolver en un plazo máximo de 72 horas. El paciente podrá llegar libremente al instituto médico y si en ese periodo no hay respuesta de la Administración, por silencio administrativo el enfermo será paciente IVO. Otras opción será llegar derivado

El borrador del contrato sí que está ya en manos de la fundación. El mismo, tal como señalaron las fuentes, comprende aquellas cuestiones que vienen determinadas por las bases de la convocatoria de acción concertada.

La Consellera de Sanidad, Carmen Montón, explicó que ya se había enviado el contrato y que estaban a la espera de la firma. Recalcó que marca que las derivaciones de los pacientes «se hacen a través de la sanidad pública valenciana» porque «al acto administrativo se quiere sumar el acto médico, que debe ser el decisivo».

Preguntada por si los pacientes podrán acudir libremente sólo dijo que «hay que respetar los plazos» porque se está en la fase de «la firma del contrato». Será después cuando se articulará el mecanismo de la derivación de pacientes desde la sanidad pública por parte de los departamentos. «Lo que queremos es trabajar con normalidad, con equidad para todos los pacientes sumando ese acto médico, que va a dar más calidad al proceso oncológico y trabajar en red», recalcó.