MÁS ADULTOS QUE NIÑOS Y LA ESCUELA NO LO VE

El 35% de los jóvenes españoles, dice la OCDE, no llega ni al Bachillerato ni a la FP. Son datos españoles, así que entre plurilingüismo e infraestructuras nos han pasado desapercibidos, como si no supiéramos que en cifras educativas, la alicuota valenciana tiende siempre a peor. El 35% de jóvenes entre 25 y 34 años que no han pasado de la Obligatoria. El doble que Europa pero el mismo porcentaje, ahí la desgracia, que había en 2005.

Es importante atender la cohorte de edad del cálculo de la OCDE, posterior a la del abandono educativo (18-24 años) que es el indicador que tanto nos preocupa y que con la crisis, a poco, disminuye. Con estas cifras, y aunque el abandono, insisto, ya quede por debajo de un quinto de la juventud valenciana, la falta de cualificación juvenil debe ser todavía una preocupación pública. Hay una bolsa de jóvenes sin cualificación, ajena ya a cualquier actuación que se introduzca en el sistema educativo obligatorio, que irá cumpliendo años en riesgo de exclusión laboral perenne.

Es curioso por mucha lógica que tenga que todo nuestro empeño educativo se centre de los cero a los 18 años -hasta los 22/23 si incluimos universidad y FP-, sin fijarnos que entre 18 y 65 años hay más gente. Ya, la Educación es de los niños, pero es porque todavía no rompe el paradigma lo de la educación a lo largo de la vida. Llenamos reportajes de que los trabajos futuros de nuestros hijos todavía no existen, que los jóvenes irán botando de un laburo a otro o que la revolución tecnológica hará desaparecer numerosas tareas; aun así, el sistema educativo, en su concepción, sigue dividiendo la vida en una primera fase de estudio y una segunda de trabajo.

También me llama la atención que a estos jóvenes no cualificados, o a aquellos que se les expulsa del sistema educativo, la alternativa propuesta siempre tiende hacia el empleo. No es casual, por tanto, la dificultad de integrar los subsistemas de Formación Profesional y que sea el sistema formativo de empleo el que centre la principal parte de los esfuerzos destinados a recuperación y reciclaje. «Que al menos aprenda un oficio» es la salida recurrente y, en la mayoría de ocasiones, deseada por los propios jóvenes afectados. Sin embargo, qué bajas expectativas para tantos.

Y eso, esto también es recurrente, que informe tras informe se señale que a mayor formación, mejor empleo, que el futuro laboral para alguien no cualificado o de baja cualificación es precario e intermitente y, aquí está la clave formativo, que existe un círculo vicioso por el cual el más formado se seguirá formando más a lo largo de su vida y por el contrario el menos no se formará más, por lo que la brecha educativa y formativa en la edad adulta sólo hace que ensancharse.

¿Cuál es el papel del sistema educativo? Aquí hay dos partes. En primer lugar, la red específica de adultos, llamados CEPAs, que siempre ha sido entendida como una red escolar menor y que incluso, con las reválidas, pasaban a ser poco más que unas academias preparatorias de pruebas externas. Ahora, la Administración pretende dar a esta red un nuevo impulso, desarrollando la ley que la rige que data de 1995 y por tanto, pese a sus virtudes, con sus melancolías y sus desactualizaciones. En cualquier caso, una vía por explotar. Insisto, hay más gente adulta que niños (y tal como está la natalidad...) pero sigue siendo una etapa un punto menospreciada.

Así, los adultos, con la crisis, han llenado aulas de etapas profesionalizadoras, es decir, de centros de Formación Profesional y universitarios. Es una realidad y los docentes trasladan la ventaja de esa convivencia intergeneracional.

Sin embargo, son etapas diseñadas para ese paradigma escolar de doble fase (primero estudio y luego trabajo) donde los itinerarios más adaptados a las necesidades adultas son más alternativos que estructurales. Ahí la formación online, las matriculaciones parciales o modalidades de FP dual permiten crear itinerarios mejor adaptados a las obligaciones familiares y laborales de los adultos.

Suena feo pero con el fin de la crisis podemos estar perdiendo la oportunidad que en el ámbito educativo provocó el desempleo, de tal forma que quedarse en el paro se ha convertido en los últimos años en la nueva entrada a las aulas. La escuela, y no sólo nuestros jóvenes, está perdiendo esa oportunidad de nuevo alumnado. Tanto adulto -más que niños- y tanto con poca formación, y la respuesta se encauza por Empleo.