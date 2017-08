Adictos al sol

«79 años sin crema solar»

Oriana Toledo (Bañista). «Mi médico me recomendó que no tomara el sol porque tengo falta de Vitamina D». Toledo se pone crema antes y después de meterse al agua. A pesar de ello, hace unos años le empezaron a salir manchas porque tiene la piel más sensible, sobre todo en la cara. La bañista considera que es fundamental aplicarse el protector solar para evitar problemas como el cáncer de piel en el futuro.

Haser Hernán (Turista). Este madrileño adora venir a las playas valencianas con su mujer y su hijo. Mientras el matrimonio se aplica crema del 20, a su hijo le ponen protector solar de 50.

Eva Tràvnickova (Checa de Erasmus). «Vengo a la playa para descansar y porque me gusta el mar de este país». La estudiante checa asegura que casi nunca se aplica protector solar porque quiere ponerse morena.

Julián Haba (Valenciano). El valenciano que trabaja en Suiza aprovecha los días de vacaciones para ir a la playa con su mujer. «Vengo las horas fuertes porque quiero ponerme moreno», afirma Haba.

Gabriel Beltrán (Vecino del Cabanyal). «Tengo casi ochenta años, voy todos los días a la playa y no me pongo crema». Este vecino del Cabanyal trabajó durante toda su vida en montajes eléctricos para maquinaria de minas. Pasaba largas horas todos los días al sol y nunca se aplicó protección solar. «El sol no es peligroso, tengo 79 años y aquí estoy», declara.