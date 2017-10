El PP abronca a Oltra en Les Corts por su gestión al frente de los centros tutelados Mónica Oltra, ayer, durante el pleno de Les Corts. / EFE/Manuel Bruque REDACCIÓN/EP VALENCIA. Jueves, 26 octubre 2017, 00:36

El pleno de Les Corts no fue ayer ajeno a la polémica de los últimos días con el centro de menores de Buñol. La sesión fue escenario de una bronca entre la bancada del PP y la vicepresidenta, Mónica Oltra, tras la referencia del diputado popular Juan Carlos Caballero a los presuntos abusos sexuales sufridos por una menor de 16 años por parte de otro interno.

Durante el debate de la Ley de Políticas Integrales de Juventud, Caballero resaltó que esa niña sufrió ese episodio en un centro de gestión directa de la conselleria y la respuesta de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas fue, según el popular, «calificar como un mero conflicto entre adolescentes que siempre habrá». «Es lamentable», añadió, para considerar que la Ley de Políticas Integrales de la Juventud «silencia y hace invisible a la niña».

Oltra pidió el turno de palabra después y calificó de «mentira» que ella afirmara «que la agresión sexual a una mujer sea un conflicto entre adolescentes» y pidió al diputado que retirara sus palabras. «Una cosa son conflictos entre adolescentes y otra un ataque machista intolerable, de violencia a la mujer, como es una agresión sexual», incidió Oltra, para advertir visiblemente contrariada que los populares están «pasando los límites de lo tolerable».

«En la vida calificaré una agresión sexual a una mujer como conflicto entre adolescentes», reiteró la vicepresidenta, que lamentó que se quiera «bajar al fango para desprestigiar con mentiras lo que no pueden desprestigiar» a través de la política.

Caballero no retiró sus palabras y pidió responder a Oltra, turno que el presidente de Les Corts, Enric Morera, no le concedió, lo que provocó una airada protesta por parte de los parlamentarios del PP, cuya portavoz, Isabel Bonig, se levantó para asegurar, sin el micrófono encendido: «Esto es peor que Cataluña».

Cara a cara con Català

Pero el enfrentamiento más duro se produjo entre María José Català y Mónica Oltra. Mientras la diputada del PP leía las declaraciones de la vicepresidenta sobre unos presuntos abusos sexuales en un centro de Buñol, Oltra le decía, hasta seis veces, «no tienes vergüenza, no tienes vergüenza», tras lo cual el presidente pidió dejar hablar a Català: «No la voy a insultar, no he venido nunca aquí a insultarle. Ni a usted ni a ninguno de sus compañeros. Le diré una cosa, yo también he sido consellera, yo también he errado en algunas informaciones, pero ¿sabe la diferencia entre usted y yo? Que yo cuando me equivoco lo reconozco».