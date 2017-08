«Podrían abrirse diligencias penales contra las familias»

«Están utilizando a menores para impedir que se aplique una sentencia judicial», explicaron los propietarios del inmueble, que recalcaron que «somos los primeros interesados en que la guardería esté abierta, porque nos pagan un alquiler».

En esta línea, recordaron que «por lo que están haciendo podrían incoarse diligencias penales contra todas las personas que han sido identificadas; el problema es que no lo saben y la dirección de la guardería lo está ocultando y está alentando que cometan una ilegalidad».

De igual manera, los propietarios del inmueble lamentaron ayer «tener que haber escuchado todo tipo de improperios y amenazas por parte de las familias, cuando nosotros no tenemos culpa de nada».

Asimismo, subrayaron que «me han dicho que si me ven por la calle me van a crujir y que se han quedado con mi cara, así como otras faltas de respeto que no hay derecho a soportar, cuando la realidad es que tenemos la ley de nuestro lado».