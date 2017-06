La Abogacía de la Generalitat no se opuso al archivo Miércoles, 7 junio 2017, 12:05

Un aspecto curioso del auto del juzgado que archiva la denuncia por los pagos a la concertada es que la Abogacía de la Generalitat, el órgano que defiende los intereses del Consell, no se opone al archivo de las actuaciones pedido por el ministerio fiscal. Ello hace que, «no existiendo partes personadas que interesen la continuación del procedimiento», el juzgado dictamine el sobreseimiento de la pieza sobre el denunciado pago excesivo a los centros concertados.

Pero no sólo llama la atención este aspecto en el posicionamiento de la Abogacía de la Generalitat. El letrado autonómico se opone también a que el caso sea investigado por el Tribunal de Cuentas, aspecto que destacaron tanto la vicepresidenta, Mónica Oltra, como el conseller de Educación, Vicent Marzà, al respecto de que sí había irregularidades en el asunto. El argumento de la Abogacía de la Generalitat para oponerse a la investigación del Tribunal de Cuentas es que «si se archiva por no existir indicios de ilegalidad ni menoscabo, sino simple descuadre administrativo», no procede la indagación por parte de esta jurisdicción, tal y como consta en el auto facilitad por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.