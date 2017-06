«Los padres tenemos el derecho a elegir la lengua»

La Asociación para la Defensa del Castellano nació en Requena, una de las zonas castellanoparlantes de la Comunitat, y poco a poco se ha ido implantando en toda la Comunitat. Está formada íntegramente por padres y madres de familias tanto de la enseñanza pública como concertada y privada.

«Muchos alumnos que han cursado hasta ahora las asignaturas en castellano se van a ver obligados a estudiar ahora en valenciano», explicó Tena, quien puntualizó que el decreto pone un calendario mínimo pero hay colegios que ya están implantando el nuevo modelo en toda Educación Primaria».

«Yo vivo en una zona castellano parlante y tenemos la obligación de conocer el castellano y el derecho de aprender el valenciano. Son cosas bien diferentes pero que poco a poco se van cambiando los términos y se crean todo tipo de confusiones», dijo.

Eva Tena Portavoz de DDC «Tenemos la obligación de conocer el castellano, pero el derecho a saber valenciano»

Tena resaltó que se trata de un decreto que se ha aprobado sin consultar a los padres. «No teníamos ninguna información. Se nos ha convocado muchas veces para explicarnos como funciona la jornada continua, pero nunca para el decreto de plurilingüismo», apuntó.

«Es una catalanización de la Comunitat Valenciana y tiene detrás un proyecto de ingeniería social que los padres no conocen», afirmó rotunda la portavoz de la asociación.

«Lo que está en peligro es la libertad de los padres a elegir. Con la excusa de los conciertos o con la del plurilingüismo, van a por ella», alegó.

«Las cuestiones educativas son fruto de un pacto social de la sociedad; los políticos tendrían que estar completamente apartados», señaló. Además, recalcó que tienen que ser los padres y los madres tienen que encabezar este movimiento.

«A mí no me vale que la señora Oltra o el señor Puig digan que nosotros como padres no tenemos nada que decir sobre la lengua porque es una cuestión curricular. Cuestión curricular es decidir si aprenden a sumar en 2º o 3º. En que idioma estudian mis hijos no lo es. Yo tengo derecho a una nacionalidad y a un idioma y eso es lo que me quieren quitar implantando el valenciano, en este caso el catalán», afirmó.