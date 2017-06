Reclaman la consideración de la renta per cápita a la hora de las valoraciones

valencia. El encuentro que ayer reunió en Feria Valencia a un centenar de familias numerosas sirvió de escenario para trasladar a la opinión pública «la importante contribución que hacen al conjunto de la sociedad» y han mostrado «las innumerables ventajas y virtudes que supone formar o crecer en una unidad doméstica con dos o más hijos».

Celia Chavero, presidenta de la Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana (Fanucova) detalló las reivindicaciones que se plantean y que, además de la aligación del plan de choque para conseguir los carnés, también reclaman la consideración de la renta per cápita a la hora de realizar las valoraciones para obtener la consideración de numerosa.

Esta petición se fundamenta en que no «es lo mismo vivir con mil euros al mes dos personas que ocho». Esa circunstancia la consideran como «algo discriminatorio porque no se tienen en cuenta las circunstancias de loas familias».

El transporte urbano en Valencia es un servicio que empuja a la Fanucova a denunciar lo que consideran una «discriminación». Chavero hizo hincapié en que se dan diferencias entre las personas empadronadas en Valencia y las que no lo están. Aclaró que si bien es cierto que la Empresa Municipal de Transporte (EMT) presta servicio en la capital, también lo es que este servicio llega a municipios cercanos a la ciudad. Ante ello se preguntó «por qué quien no está empadronado en Valencia» no puede acogerse a la ayuda.

Puntualizó que esta reivindicación se dirige al Ayuntamiento de Valencia, pero también para la Generalitat «para que a través de la Agencia de Movilidad gestionen un título adscrito a la condición de familia numerosa y al uso de transportes urbanos e interurbanos».

El lema del congreso fue «Familias Numerosas, la riqueza de ser más». La convocatoria puso de manifiesto la riqueza que aportan a la sociedad «es una riqueza en forma de capital humano, un aporte fundamental para el sostenimiento de nuestra sociedad y más cuando este capital humano escasea».