Bioquímica, Ingeniería Aeroespacial y Medicina, las carreras de más difícil acceso en la Comunitat Valenciana

Los alumnos que quieren estudiar una carrera afrontan a partir de hoy la Selectividad, que empezará a las 9.30 horas con el examen de Lengua Castellana. Es un momento clave para su futuro académico, pues de su rendimiento en las pruebas dependerán sus opciones para alcanzar la profesión soñada. Y los futuros médicos, bioquímicos o ingenieros aeroespaciales tendrán que rozar la perfección para acceder a los títulos correspondientes en las universidades públicas valencianas, además de disponer de un gran expediente de Bachillerato teniendo en cuenta que son las carreras con las notas de corte más altas en los últimos años. Todas están por encima del 12,4 sobre 14.

No son las únicas reservadas a los mejores estudiantes, pues la lista se completa con Biotecnología, Ingeniería Biomédica, Odontología, Física y el doble grado de Farmacia y Nutrición Humana y Dietética. Enfermería también es una de las carreras de más difícil acceso, aunque hay más alternativas de oferta -sólo en Valencia se puede cursar en tres sedes diferentes-. En Alicante, Traducción e Interpretación en Inglés se cuela en el ranking al obtener uno de los dos valores más elevados de esta universidad. También es alto en la Universitat de València.

Así se desprende de los datos oficiales de la Comisión de Preinscripción Universitaria de los últimos tres años. Hay que tener en cuenta que las notas de corte varían de un curso a otro y son diferentes en cada centro, pues dependen de las plazas ofertadas y la demanda. De hecho, vienen a expresar la calificación del último alumno que accedió en el curso correspondiente. Las carreras citadas han obtenido los valores más elevados desde 2014, por lo que la tendencia no debería cambiar en la próxima preinscripción.

Matemáticas para todos los estudiantes y exenciones

Todos los alumnos tendrán que examinarse de la asignatura de Matemáticas cursada, pues hasta ahora aquellos que encaminaban sus pasos hacía carreras de Ciencias de la Salud la podían evitar. Además, los estudiantes que sólo se habían matriculado de las asignaturas suspendidas en el curso anterior no tienen la obligación de presentarse. Su media de acceso a la universidad saldrá de su expediente de Bachillerato. La explicación es que realizaron la etapa con la legislación anterior, la LOE, y no con la Lomce, la actual. Sí pueden hacerlo voluntariamente, y además, es necesario en el caso de que quieran cursar sus estudios universitarios en otra comunidad autónoma. La idea de la conselleria para próximos cursos, si no hay órdenes ministeriales, es mantener las características de la prueba sin cambios para dar estabilidad.