Vecinos y turistas de Calp denuncian la falta de transporte público urbano

El aumento del turismo en el periodo estival pone de manifiesto uno de los principales problemas que padece el municipio de Calp: el transporte público urbano. Así lo advierten muchos vecinos, residentes y, especialmente, los visitantes durante su estancia en la ciudad del Penyal d'Ifac.

Una de las principales quejas es el reducido número de autobuses de los que dispone el municipio. Actualmente, Calp cuenta con tres líneas con las que los usuarios pueden desplazarse a los principales puntos de la villa, así como a la localidad vecina de Moraira.

El insuficiente número de autobuses obliga a que los trazados de las líneas sean más largos, por lo que el tiempo de espera en las paradas aumenta. Tanto en las líneas 1 y 2 tienen 31 y 37 paradas, respectivamente. Además, solo sale un autobús cada hora para realizar un recorrido por el centro urbano con salida y llegada a la estación de tren.

Un tiempo de espera que para algunos «se hace eterno. Al final de las vacaciones vamos a pasar mucho tiempo esperando al autobús», comenta un turista de Navarra que pasa una semana con su familia en la localidad de la Marina Alta. Otro incide en la necesidad de utilizar el transporte público «porque hay algunas calles de Calp que están muy empinadas y a mi edad no puedo, ni andar esos trayectos ni esperar de pie tanto rato».

El problema se acrecenta en la línea 2, en la que el autobús tan solo repite el trayecto siete veces al día. Además el servicio para desde las 12.30 horas hasta las 17.30 horas, que vuelve a estar operativo.

Aunque a partir de esa hora, solo se pueden coger tres autobuses más en una misma parada, uno cada hora hasta las 19.30 que dejan de pasar. Mientras que la línea 1 deja de funcionar a las 23 horas, circunstancia que «para nosotros es un problema porque venimos a pasar unos días de fiesta y estás muy limitado», explica un grupo de jóvenes ingleses. En cuanto a la tercera línea, la que llega hasta Moraira, el servicio termina a las 19.30 horas en julio y a las 20.20 horas en agosto.

Pero las quejas no se limitan a los horarios, muchos visitantes dejan constancia en los puntos de atención al turista sobre la falta de información de las paradas. «No puedes saber cuándo pasa el autobús si no dispones de un horario, y a veces la propia parada no está bien señalizada», agregan.

Desde el consistorio calpino son conscientes de los problemas que suponen la falta de transporte para los visitantes. El edil de Turismo, Jan Van Parijs, asegura que desde el equipo de gobierno han insistido en reiteradas ocasiones a la Generalitat Valenciana en la necesidad de ampliar la flota y las líneas, «pero hasta ahora nos lo han denegado».

Para Van Parijs, el transporte público en la ciudad «es primordial para dar una buena imagen a las personas que visitan Calp, es fundamental, tanto para ellos como para los vecinos del municipio».

Conexión interurbana

A los problemas que sufre el municipio calpino con el transporte urbano, hay que sumar la falta de conexiones con otros municipios.

Desde el cierre de parte de la línea del Tram que unía Dénia con Alicante, Calp se ha convertido en el único punto de conexión con el tren de la Marina Alta. A pesar de ello, muchos vecinos y turistas creen que las comunicaciones deberían mejorar. Inciden en la necesidad de aumentar los horarios de los autobuses que llegan hasta la estación de tren, tanto desde el propio municipio como de otras localidades de la Marina Alta.

Aunque la opinión es unánime al solicitar que vuelva a estar operativa toda la línea del tren. «Tengo muchos amigos en la zona del norte de la Marina Alta y para poder visitarlos tenemos que hacer un viaje con autobús muy pesado», comenta un residente inglés de avanzada edad.

Otra de las demandas de los turistas incide en la mejora las conexiones entre la localidad costera y los municipios de interior. Según apuntan desde el Turist Info, «muchos preguntan cómo pueden visitar Guadalest y cuando se lo explicamos se sorprenden mucho».