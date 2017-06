Los profesores abren el debate sobre el calendario escolar

Seguir con el modelo tradicional o modificar los periodos de descanso. Esa es la cuestión. En las últimas semanas el debate sobre el calendario escolar ha cogido fuerza en la Comunitat tras la petición de los representantes del profesorado de que se estudie la posibilidad de que la distribución de días lectivos no esté condicionada por las festividades religiosas. El foco está en la duración de las vacaciones de Navidad, Semana Santa y Pascua y en la variación de fechas de estas últimas, por no hablar de su proximidad con las Fallas, lo que supone parones continuos en el ritmo lectivo. La conselleria ha dicho que no hay intención de cambiar a corto plazo, pero creará un grupo de trabajo para recoger reflexiones.

Desde el sector docente se mira a Cantabria - única autonomía que se sale del modelo español- aunque atendiendo a las peculiaridades de la Comunitat, desde las festivas (19 de marzo o 9 de octubre) hasta las climáticas. Entre los padres destaca sobre todo la idea de que el interés del alumno sea el eje central de cualquier propuesta o medida a adoptar.

El Stepv, detonante del debate. El sindicato mayoritario retomó el debate al proponer a la conselleria la creación del grupo de trabajo para que el calendario se base «en criterios pedagógicos más allá de las fiestas religiosas». Como explican desde la organización, no se trata de quitarlas sino de adecuarlas, pues no es lo mejor «que se determinen fiestas dependiendo en algunos casos del calendario de la luna», en referencia a la Semana Santa y Pascua.

También señalan que es una queja habitual de los centros la existencia de días sueltos no productivos entre vacaciones (como ha sucedido después de Fallas) ni tampoco entienden «que no haya coincidencia con el calendario laboral de las familias», como en la semana de Reyes. «Lo que planteamos es que se debata, se busque la conciliación y los criterios pedagógicos y se estudien otros modelos». Preguntados por si abogan por algo similar a Cantabria, dicen que es un calendario «sobre el que se puede trabajar», aunque valorando que en la Comunitat hay diferencias, como la limitación de la actividad en los centros por el calor en los meses estivales.

En la citada región este curso se ha organizado en cinco bimestres con una semana de descanso intercalada. Para el que viene se prevé eliminar las vacaciones de Semana Santa, pues a diferencia del actual en el próximo año no caerán entre dos periodos lectivos. Para mantener el mínimo de días de clase es necesario terminar a finales de junio.

Flexibilidad, la clave de CC.OO. PV. Para la Federación de Enseñanza del sindicato «hay que introducir el máximo de pedagogía sin pensar en olvidar fiestas religiosas o culturales, que también son educación». Destacan que la Semana Santa y la Navidad «no se ubican en la mejor situación posible», de ahí que consideren interesante otra organización a partir «de un mínimo de días que fije la conselleria». Alertan además de que no siempre coinciden con los tiempo laborales de los padres, lo que limita la conciliación.

En cuanto al inicio y el final del curso, proponen flexibilidad, de manera que decidan los consejos escolares municipales, que a su juicio deberían tener más peso en la organización y en los tiempos escolares, aunque el sindicato plantea que el arranque debe ser siempre a principios de semana para no frenar la adaptación de los primeros días.

UGT PV: trimestres equilibrados. Desde el área de Enseñanza de UGT PV abogan por «racionalizar los trimestres y equilibrarlos» y por revisar la distribución de los descansos más allá de las festividades «en coordinación con los tiempos familiares». Para ello, consideran interesante el modelo de Cantabria, el más extendido en Europa, o la introducción de una semana blanca sin actividad lectiva para equilibrar periodos de actividad demasiado largos.

Participación real de los padres. La Confederación de Ampas mayoritaria en la pública, la Gonzalo Anaya, quiere participar desde el inicio en el grupo de trabajo. «Los representantes de las familias no entenderíamos un cambio en una materia tan sensible sin una participación real», explican desde la presidencia. Es, exactamente, lo que les sucedió a los padres de Cantabria, que no pudieron más que analizar el borrador del calendario. También se pide «disponer de todos los estudios que sean necesarios sobre la incidencia de un modelo u otro» y que «el punto de partida no sea ideológico o religioso, sino el interés del alumnado».

Conciliación y días lectivos. La Confederación Valenciana de Apas Covapa también quiere tener voz. Defienden que en las últimas décadas se han reducido en exceso los días lectivos y también las horas efectivas de clase, de ahí que apuesten por un cambio que no tiene por qué servir únicamente para trabajar contenido curricular. En cuanto a modelos como el cántabro, consideran «fundamental» definir el trabajo de los docentes en los periodos de descanso y «garantizar la conciliación de todo aquel que lo necesite, bien sea por cuestiones laborales o socioeconómicas». Incluyen en el debate la necesidad de cierta convergencia del calendario laboral y que pivote sobre lo básico: «lo mejor para los alumnos y sus familias».

Mantener el modelo con retoques. Concapa, organización mayoritaria en la concertada, considera que el calendario actual «es bueno» aunque admite mejoras. Critica el inicio de todas las etapas a la vez, «lo que dificulta la adaptación de los más pequeños y la organización en los centros» o que haya periodos festivos, como ha sucedido en abril en Alicante, donde el parón ha sido excesivo. También piden flexibilidad municipal para adaptarse a las fiestas locales. Por su parte, la Federación Católica de Apas de Valencia, Fcapa, ha reclamado formalmente estar en el grupo de trabajo para ver «cuánto hay de pedagógico en la propuesta y cuánto de carácter ideológico y demagogia antirreligiosa».