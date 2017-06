Menos agentes ante el maltrato y Policía Científica

El refuerzo de las brigadas de Información de la Policía Nacional y la Guardia Civil supone una merma de unidades para otros grupos policiales, al no producirse un aumento de agentes en verano en la Comunitat sino un trasvase de los mismos en función de las necesidades de los servicios. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) critican que el envío de más funcionarios a los grupos antiterroristas supone restar efectivos en áreas especializadas en la lucha contra la violencia doméstica o el análisis de pruebas biológicas de la Policía Científica. Desde la AUGC critican que la falta de patrullas en muchos municipios supone no atender todas las fiestas patronales. «El año pasado algunas celebraciones estivales no tuvieron presencia de la seguridad pública estatal», lamentan.