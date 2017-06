La máxima vigilancia en playas llega a mitad de mes pese al aumento de muertes

La vigilancia de las principales playas de la Comunitat no será completa hasta de aquí dos semanas. En líneas generales, los ayuntamientos no han previsto un aumento de días y horas de socorristas respecto a otros años a pesar de que muchas playas ya se llenan en mayo, las temperaturas estivales se adelantan y los ahogados en los cinco primeros meses del año se han doblado en nuestra región al pasar de cinco a once fallecidos.

Este fin de semana comenzarán ya a verse a los primeros socorristas apostados en las torres de los arenales. Pero no en todos. Tanto en Valencia como en la mayoría de playas de la región se produce un aumento progresivo de efectivos que no alcanza su máximo hasta el 15 de junio. En algunas zonas el acelerador de la vigilancia costera no se aprieta a fondo hasta el 1 de julio.

Y es así a pesar del ideal marcado por la Federación de Socorrismo para un panorama climático y turístico como el actual: vigilancia entre mayo y septiembre y de 10 a 20 horas. El problema, lamenta la organización, es «la falta de una legislación nacional que marque tiempos y efectivos para cada tramo de costa». Sin esta norma, «todo queda a merced de lo que deciden los ayuntamientos y el dinero que quieren gastar».

En lo que a calor se refiere, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) aporta datos contundentes que sustentan la preocupación de los profesionales del salvamento. Considerando temperatura estival cuando el promedio de la región supera los 20 grados, se ha producido un alargamiento de la temporada estival en ocho días. Si en los años ochenta el calor generalizado llegaba a partir del 15 de junio ahora lo hace cinco días antes. El mayo recién concluido ha registrado temperaturas que están un grado y medio por encima del promedio histórico del mes.

Y es así como se producen situaciones como las que describe el socorrista alicantino Miguel Ángel Morales: «La semana pasada, un alcoyano se ahogó en una playa de la Vila Joiosa que todavía no tenía vigilancia pese a estar muy frecuentada. Días atrás, un socorrista fuera de servicio tuvo que lanzarse al agua para rescatar a dos venezolanas que se ahogaban».

«¿Cuánto vale un ahogado para un ayuntamiento?», se pregunta Salvador Perelló, director de Formación de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunitat, consciente de que los ajustados presupuestos de los ayuntamientos repercuten en que las playas estén «vigiladas menos tiempo y en menos zonas de lo que sería necesario». Y en puntos como Massalfassar o Massamagrell no hay vigilancia «pese a ser playas con afluencia». Hay «columpios, redes, porterías... pero no socorrista», denuncia.

La raíz del problema, estima Perelló, es que los ayuntamientos «reducen al máximo su inversión en estos servicios con pliegos de contratación irreales e irrisorios». Y eso «acaba repercutiendo en el salario de los trabajadores o en la falta de mantenimiento de vehículos o equipos». Perelló no duda en hablar de «explotación y falta de labor inspectora de Trabajo» en el sector del socorrismo. Según convenio, «el precio por hora de su trabajo es de 7,45 euros, pero he conocido casos en los que cobran tres».

Las playas de Valencia no estarán vigiladas al máximo hasta mediados de mes. En Sueca, el equipo de salvamento y socorrismo se incorpora el 15 de junio y finaliza el 15 de septiembre. No inician su tarea hasta las 11 horas y sólo trabajan hasta las 19 horas los fines de semana. Cullera usa un sistema progresivo y la vigilancia completa de sus playas no llega hasta el 1 de julio.

Lo mismo sucede en La Marina. En Dénia, la temporada de salvamento comenzó el 1 de junio, pero sólo en dos puntos del litoral. Es a partir del próximo día 15 cuando se extenderá de forma diaria a todo el litoral. En el Arenal de Xàbia, el servicio empieza el 3 de junio, pero sólo en fines de semana. Será diario de aquí dos semanas. Hay que esperar al 1 de julio para ver socorristas a diario en las playas del municipio.