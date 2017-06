Agentes en prácticas y 30.000 horas sin pagar, quejas de los sindicatos

«A los gorrillas les sale más rentable la hora de trabajo aparcando coches en la plaza del Ayuntamiento que a un policía». La gráfica frase la pronuncia Roberto Villena, secretario del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Comunitat, para trasladar la carencia de agentes de cara a la 'operación verano' y la deuda que arrastran los policías nacionales. Villena cifra en «30.000 horas las que se nos deben desde el pasado mes de diciembre. El responsable del SUP asegura que «no hay refuerzo de más agentes previsto en Valencia, más allá del trasvase de policías entre unidades», y establece en 225.000 euros el presupuesto necesario para pagar a los agentes las horas extraordinarias que serán necesarias para la labor de vigilancia durante las vacaciones. El SUP teme que esta carestía de policías obligue a cerrar hasta tres comisarías en Valencia por las noches y fines de semana, algo que descartan desde Jefatura.

El panorama no es más halagüeño para la Asociación Unificada de la Guardia Civil. «El verano va a ser laboralmente difícil por la escasa plantilla y medios», advierte un portavoz autonómico. Desde AUGC advierten que el único refuerzo que recibirá la Benemérita será de agentes en prácticas, «personal con una escasa capacitación por su formación limitada, ninguna en Policía Judicial». En total, 77 guardias para Alicante, 71 para Valencia y 45 para Castellón, «una cifra ridícula que no llega a cubrir las necesidades que surgen en el periodo de vacaciones».

Desde el SUP y AUGC coinciden en advertir de una carencia: el insuficiente refuerzo en el Puerto de Valencia, escenario este verano otra vez del origen de una línea de ferry con Mostaganem (Argelia). El sindicato policial lamenta que aún no se haya incluido el enlace dentro de la operación Paso del Estrecho, «por lo que no hay más presencia policial como si hay en Alicante».