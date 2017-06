Oltra admite que hay niños de 3 años en centros de menores pese a oponerse la ley

Nueva rueda de prensa tras el pleno del Consell y enésima batería de preguntas a Mónica Oltra sobre la política seguida con el internamiento de menores. Sobre la mesa, la acusación del PP de la existencia de menores de tres años dentro de los centros de internamiento. Este internamiento es rechazado por la ley de Protección de la Infancia 1/1996, que señala cómo «en los casos de menores de 3 años se tiene que priorizar el acogimiento familiar». La portavoz adjunta del grupo popular en Les Corts, María José Català, fue la encargada de lanzar la acusación y concretar la existencia de estos internamientos en centros de Alicante.

Con la pelota en su tejado, la vicepresidenta del Consell reconoció que el problema existe, una de las razones que llevaron a Catalá a subrayar la necesidad de crear una comisión de investigación en Les Corts (a la que Oltra no se opuso la semana pasada pero luego cuestionada por PSPV y Compromís) para preguntar «cuántos casos hay, en qué centros se están produciendo, si hay justificación o no». Oltra indicó que puede haber menores de tres años en esta situación de manera «puntual», aunque la vía habitual es que «vayan a familias de urgente diagnóstico». La responsable de Igualdad y Políticas Inclusivas volvió a echar balones fuera, tras dos años de gobierno, y acusó al anterior ejecutivo del PP de «abandonar» a las familias acogedoras. «¿De dónde saco yo las familias, las pinto?».

«Claro que no deben estar en centros (los menores de 3 años), pero no se había hecho nada en este sentido, el pago a las familias de acogida estaba sujeto a disponibilidad presupuestaria y cuando se acababa ya no cobraban. Es un proceso largo, hay que seleccionar a las familias y después formarlas», añadió la vicepresidenta.

Declaración en el juzgado

En el intercambio de reproches y acusaciones, Catalá exigió de nuevo que se abra una comisión de investigación (petición a la que ayer se sumó Ciudadanos) y «no sucedáneos» como la mesa de trabajo propuesta por PSPV y Compormís. «Que no nos tomen por tontos», le reprochó a Oltra. La portavoz del PP lamentó que los hechos denotan que la consellera «lleva dos años gestionando los centros de menores de forma muy deficiente».

En el caso de supuestos abusos sexuales por parte de un empleado del centro de menores de Segorbe sobre una adolescente de 17 años, el juzgado encargado del caso tomó declaración ayer a la directora del centro. La responsable ya testificó en la fiscalía y mantuvo la versión dada ya en reiteradas ocasiones por el establecimiento: que la conducta del trabajador se produjo fuera del centro y que informaron de los hechos a la conselleria y a la fiscalía tras conocer lo sucedido.