Mónica Oltra dice que puede haber puntualmente menores de 3 años en centros y culpa al PP del «abandono» de familias acogedoras

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha señalado que puede darse el caso de que un niño de 3 años haya estado puntualmente y de forma excepcional en un centro de menores, aunque "normalmente van a familias de urgente diagnóstico". No obstante, ha reprochado al PP que critique esta situación, dado que sus gobiernos "abandonaron" a las familias acogedoras. "¿De dónde saco yo las familias, las pinto?", ha preguntado.

Así ha respondido Oltra a la portavoz adjunta del grupo 'popular' en las Corts, María José Català, que ha denunciado este viernes que se están internando menores de 3 años en los centros dependientes de la Generalitat de forma "ilegal". La vicepresidenta ha incidido en que puede haberse dado el caso de manera excepcional de que un menor pase unos días en el centro mientras se encuentra una familia, se evalúa la situación o se precisa una intervención profesional.

"Lo relevante es que en cada momento se busque el mejor recurso para las necesidades de ese niño", ha dicho, y ha recordado que ya no hay menores de 0 a 6 años en los centros de la provincia de Castellón y el Consell sigue adelante con el objetivo de "desinstitucionalizar" esa atención porque "por regla general donde mejor están los niños es en una familia y no en un centro".

Ha indicado que la ley estatal de 2015 señala que estos menores de 3 años no deben estar en centros, pero "para cumplir la ley necesitas tener medios para cumplir" y aumentar la captación de familias acogedoras: "¿Qué haces con un niño, me lo llevo a casa? No puedo porque tampoco estoy declarada idónea para ser familia acogedora".

Oltra ha lamentado que el PP tuvo "abandonadas" a estas familias, a las que "no se les pagaba" y ahora se está haciendo un esfuerzo por aumentar el número de estas, cumpliendo la ley "en tiempo récord" en la provincia de Castellón. Ha recalcado, asimismo, que esto lleva un proceso de valoración y formación de las familias de deseen ser acogedoras. "Esto no es un supermercado".

Por ello, considera que Català "no tiene ni idea de lo que está diciendo" y le ha recomendado que para hacer oposición se entere primero de las cosas porque si lo hace a la inversa "puede decir tonterías".

«El único interés, arrearle al Gobierno»

Asimismo, Mónica Oltra ha señalado que se ha remitido una circular a los centros en la que se les pide "que velen por el interés superior del menor y que las informaciones tengan en cuenta eso" porque "no es bueno" que en un traslado, por ejemplo, haya medios gráficos en la puerta o tenga que haber presencia policial.

"Igual que no es bueno que María José Català haga la geolocalización de los centros o fotos donde el centro es reconocible, eso no se puede hacer, hay que proteger a los menores", ha dicho, igual que no se publica la ubicación de centros de protección a mujeres para evitar que los presuntos agresores sepan dónde están".

Según ha remarcado, "cuando revela dónde está un centro de menores está poniendo en peligro" a niños que están ahí por un motivo, porque necesitan esa protección, y ha indicado que "la transparencia es total" sobre este tema y hay incluso diputados que han ido a los centros en horario nocturno. "La señora Català también está invitada", ha agregado.

Así, ha criticado que localizar un centro es como "ponerle un luminoso de 'estamos aquí' y es de sentido común no revelar dónde están los centros de personas vulnerables. Eso es el AEIOU, otra cosa es que el único interés que tenga es arrearle al Gobierno, y si provocamos una desgracia también le arreamos a la vicepresidenta". "¿Esto es el partido de Estado, la gente de orden? Pues no sé", ha aseverado.

"Si quiere frivolizar con el tema de menores, comparar y decir que en la Fórmula 1 no hay violaciones ni abuso de menores, si quiere frivolizar sobre lo que ha supuesto un sistema absolutamente destrozado por falta de interés, de gestión e inversiones públicas, yo tengo cosas mejores que hacer, porque tengo que arreglar el sistema que estos señores, con ella en el gobierno, dejaron como dejaron", ha destacado.

Investigación en Corts

Por otra parte, sobre la propuesta de PSPV y Compromís de crear una mesa de trabajo sobre los centros de menores --el PPCV ha criticado esta intención y quiere que se abra una comisión de investigación-- Oltra ha indicado que no tiene "ningún problema" en que las Corts decidan cómo articular esa investigación porque ella quiere "saber muchas cosas".

No obstante, ha recordado que ya hay una investigación en Conselleria, otra en Fiscalía y una parte está en el juzgado, por lo que "investigar se está investigando".

A su juicio, lo que hay que conseguir es combinar ese derecho a que diputados y opinión pública conozcan lo ocurrido con la protección de los menores. "Espero que las Corts encuentren la fórmula".