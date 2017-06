La Conselleria de Educación retira la posibilidad de repetición de centro en el caso del profesorado interino

La Conselleria de Educación ha modificado la resolución por la cual se convocan las adjudicaciones de julio y, finalmente, ha retirado la posibilidad de repetir centro el curso que viene en el caso del profesorado interino para el curso 2017-2018, ha informado el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV).

Ahora bien, explica el sindicato, la vacante que obtenga el profesorado interino --siempre que sea completa, no itinerante y no adjudicada de oficio-- será para dos cursos, es decir, para el 2017-18 y 2018-19 en caso de que no sea adjudicada en otros procedimientos (concurso de traslados, comisiones de servicios) y continúe existiendo.

De este modo, la medida no se aplicará de forma retroactiva a quienes han adjudicado en julio de 2016 en el caso del profesorado interino. En el caso del profesorado provisional y en prácticas sí que se aplicará la posibilidad de repetir centre el curso que viene , a pesar de que, quien no opto a la repetición pasará a la segunda fase, junto con el profesorado interino y manteniendo la prelación. Primero elegirán los provisionales, después el profesorado en prácticas y, finalmente, el profesorado interino.

STEPV recuerda que se opuso a esta medida porque se había propuesto cuando ya se habían producido las adjudicaciones de julio y el profesorado afectado desconocía esta posibilidad a la hora de solicitar centro, por lo tanto, "se cambiaban las reglas de juego a mitad partida".

Además, en el caso del profesorado interino la aplicación de esta medida "hubiera vulnerado la ordenación de las bolsas contemplada en el acuerdo de 2010".

El sindicato valora esta decisión de no aplicar la medida de forma retroactiva y atribuye la rectificación a la "fuerte oposición del sindicato en las meses de negociación y, también, a la reunión del pasado viernes con el conseller de Educación, Vicent Marzà, a quien se le trasladó de primera mano las razones de nuestra oposición a la medida".

STEPV tratará sobre la nueva redacción de la resolución de adjudicaciones la próxima semana en las asambleas previas al Consell Nacional del 10 de junio y en esta reunión y estudiará las repercusiones. Así mismo, convocará las asambleas correspondientes para tratar el tema con el profesorado afectado.