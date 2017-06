El Consell dice que sin ayuda no se mejorará el transporte

La Consellera de Obras Públicas, María José Salvador, lamentó ayer la exclusión de los presupuestos para 2017 de las mejoras en el transporte del área metropolitana de Valencia.

Para Salvador, si el Estado no concede estas ayudas no se podrán introducir mejoras. Por ello calificó de «mala noticia» el rechazo en el Congreso a las enmiendas a defender la agenda valenciana de infraestructuras, especialmente la partida de 37 millones para la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia. La consellera recalcó que la consecuencia de no recibir esta subvención en 2017 será la falta de inversiones por lo que la Autoridad se limitará a la gestión del transporte sin implementar nuevos servicios. La consellera recalcó que la Generalitat está ultimando el reglamento para la constitución de este ente metropolitano que consideró «una necesidad».

Salvador apuntó, por otro lado, que casi dos millones de personas se mueven por esta área metropolitana y ha denunciado la situación de «desigualdad que se encuentra respecto a capitales como Madrid y Barcelona, que sí reciben una subvención por parte del Estado para introducir mejoras».

Además, Salvador lamentó que «tampoco se ha evidenciado el apoyo» a las enmiendas que se han presentado sobre la línea T2 de Metrovalencia para que «al igual que en Sevilla el gobierno subvencione y colabore económicamente con esta infraestructura que nosotros no la tenemos en un cajón cerrado, sino encima de la mesa y estamos explorando fórmulas tanto en fondos que debería de aportar el gobierno de España y fondos europeos, para poder retomar esta actuación».