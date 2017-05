Oltra promete a las familias numerosas refuerzos en 15 días para frenar las esperas

La vicepresidenta Mónica Oltra, se reunió ayer con una representación de la Federación de Familias Numerosas de la Comunitat (Fanucova) y les prometió que, en unos quince días, se incorporará media docena de funcionarios para reforzar el servicio y tratar de desatascar los procedimientos de renovación de los carnés que las acreditan como tales y cuyo retraso ronda ya los ocho meses. En este tiempo, y pese a contar con títulos provisionales de tres meses, se quedan sin bonificaciones, deducciones y descuentos que, por ley, les corresponden, de ahí que este problema preocupe seriamente a la federación. En esta línea, Oltra planteó la posibilidad de cambiar el sistema para que no sea necesario renovar el título anualmente. Por ejemplo, en el caso de renovaciones por estudios propuso analizar la posibilidad de que, con una declaración responsable, la renovación no tendría que hacerse hasta la finalización de los mismos. En este caso, y sólo si hubiese un cambio, el titular debería notificarlo. Si no hay cambios, no sería necesario, por lo que se ahorrarían el trámite.

Por su parte, el director de relaciones institucionales de Fanucova, Eduardo Pinazo, indicó que los representantes de la conselleria «han estado muy receptivos a nuestras reivindicaciones en lo concerniente a las nuevas tipologías de familias, como monoparentales y familias reconstituidas, así como separaciones y divorcios». También «en la petición de que se aplique la renta per cápita en criterios de renta en general para las bonificaciones y, en concreto, la que respecta al cheque escolar en el que se valoraba como límite la renta familiar y no per cápita para su concesión».