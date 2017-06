Mónica Oltra dice que el traslado de menores de los centros sigue el plan pero no se hace público para respetar su protección

La vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha explicado este jueves que los traslados de menores de los centros siguen el plan de nuevo modelo residencial pero que no se pueden hacer públicos para respetar la situación de protección en la que se encuentran.

Oltras, tras participar en un acto de Fundación ONCE de Atención a Personas con Sordoceguera (FOAPS), ha señalado que estos traslados de menores se están efectuando conforme al nuevo plan que explicó en Les Corts hace tres semanas a la opinión pública.

No obstante, ha aclarado que "no se hacen públicos los traslados porque se trata de menores que están en situación de protección". Por ello, ha recalcado que no se puede publicar los lugares concretos donde se encuentran los centros. "Una cosa es decir el municipio y otra rebelar dónde está el centro en concreto como ha hecho irresponsablemente el PP", ha recriminado.

En ese sentido, ha pedido que, de la misma manera que no señalan dónde están las casas de protección de las mujeres, tampoco se debe rebelar dónde están los centros de menores porque "muchas veces se tienen que proteger de personas que no tienen que saber dónde están".

Por tanto, ha subrayado que la conselleria sigue con la política del modelo residencial pero es "obvio que lo estamos haciendo con responsabilidad porque tenemos que proteger a nuestros niños", ha apostillado.