Educación presenta in extremis el recurso para mantener el plurilingüismo

La Conselleria de Educación ha esgrimido diferentes argumentos para intentar que el TSJCV levante la suspensión del decreto de plurilingüismo decretada tras la solicitud de medidas cautelares que acompañaba el contencioso presentado por la Diputación de Alicante.

El recurso de reposición llega apurando el plazo que se daba en el auto conocido el miércoles, que justificaba la paralización en que la aplicación de la norma provocaría «daños de difícil reparación para la parte recurrente», concretando además que un gran número de alumnos podrían ver «sus derechos disminuidos» por los títulos de idiomas.

Fuentes de la Conselleria de Educación destacaron que una de las líneas del recurso es que la corporación provincial «no está legitimada porque no es competente en materia educativa» al tratarse de atribuciones que corresponden a la Generalitat y al ministerio. Hay que recordar que el citado auto camina en dirección distinta, pues señala que «si bien se presume el interés público de la Generalitat y en el decreto recurrido, no debe olvidarse que también es defensora de ese interés público la administración alicantina recurrente».

Otro de los fundamentos se refiere a que «la discriminación a la que apunta la Diputación no existe porque todos los centros pueden acreditar al alumnado tal y como se apunta en la disposición adicional quinta» del decreto.

La normativa que fija el nuevo modelo plurilingüe prevé que los alumnos que terminen Primaria, ESO o Bachillerato tendrán títulos acreditativos de su conocimiento del valenciano y del inglés en los niveles Intermedio o Avanzado, pero no en el Básico, donde el castellano es la lengua principal. Educación ha dicho que en estos se podrán hacer pruebas de certificación, como informó en su contestación a los reparos que planteó el ministerio, si bien es una idea distinta a la vía automática prevista para las primeras modalidades citadas.

Por último, la conselleria informó de que en su recurso se considera que no habrán daños irreparables en caso de aplicación del decreto, por lo que no se justifica la adopción de medidas cautelares. Se recuerda que Infantil no es una etapa obligatoria y es la que se adaptará el curso que viene, y que todos los niveles del modelo tienen la misma exposición al inglés durante esta etapa: entre dos y cuatro horas.

Según la Guía de Centros Docentes, donde se puede consultar el nivel aprobado para cara centro y los cursos a los que afectará, hay bastantes que también empezarán a adaptar la Primaria, donde ya se producen variaciones en la exposición a la lengua extranjera en función de si el alumno estudia con un Básico (castellano), un Intermedio o un Avanzado (valenciano).

Es en este último donde más asignaturas se pueden impartir de partida en la lengua de Shakespeare, especialmente a partir de 5º curso, siendo el primero en el que menos exposición existe. El decreto, de hecho, permite adelantar la implantación a los centros en función de lo regulado en el proyecto lingüístico.

Desde la Diputación de Alicante señalaron que en su recurso también se pone en cuestión la distinta carga en lengua extranjera en función de los niveles y las consecuencias que tendrá esta diferenciación entre el alumnado. Esto perjudica especialmente a la provincia, que es la que tiene mayor proporción de centros con nivel Básico.

Siguiendo con las líneas argumentales para sustentar la idea de que no se producen daños irreparables, la conselleria alega también que hasta el curso 2023-2024 no empieza a acreditarse al alumnado, en el sentido de que los primeros títulos de idiomas (automáticos o vía prueba previa) sólo se podrán conseguir tras superar la Primaria con las asignaturas lingüísticas aprobadas.

Desde la Diputación también señalaron ayer que no van a renunciar a la paralización del decreto al ser el objetivo inicial de su impugnación, por lo que se valorará si presentan alegaciones al recurso de reposición de la conselleria en este sentido.

Consell «insumiso»

Por otro lado, Escola Valenciana, igual que el Stepv el martes, se ha personado para pedir el levantamiento de la suspensión, mientras que el PPCV instó a la conselleria a asumir la vuelta al modelo de 2012, porque, a su juicio, no es legal mantener los proyectos lingüísticos nuevos, como prevé Educación en caso de mantenerse las cautelares.

El presidente en la provincia de Valencia, Vicente Betoret, destacó que «los valencianos no nos podemos permitir un Consell insumiso». Entidades como Defensa del Castellano, No al Decretazo Sí a la Elección o las Ampas de la Vega Baja remitieron un comunicado pidiendo que el Gobierno o el CGPJ velen por el cumplimiento de las cautelares en caso de mantenerse. Mientras, en Madrid, el Senado aprobó una moción con los votos populares que insta al Gobierno a velar por los derechos lingüísticos en las comunidades con lenguas cooficiales.