Cinco meses de espera para una mamografía en el Hospital La Fe

Cinco meses tendrá que esperar una paciente del Hospital La Fe para que le hagan una mamografía en este centro sanitario. La afectada, que considera «indignaste» la demora, ha presentado una queja por este motivo. En el escrito, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, expone que la visita al médico de cabecera que le indicó la necesidad de la prueba tuvo lugar el pasado dos de mayo y la citación para la mamografía es para el próximo tres de octubre. La situación le ha generado una inquietud que la ha llevado a plantearse que si «ahora tengo algo en el pecho, en cinco meses puede ser el doble».

Este caso descubre esperas en el acceso a pruebas diagnósticas, datos que como apunta el secretario general del sindicato médico CESM, Andrés Cánovas, «no se conocen». Pero la experiencia en la solicitud de pruebas lleva a que este facultativo y líder sindical señale que en radiología «es habitual que haya demoras de hasta seis meses», circunstancia que a juicio de Cánovas, para solucionar sería necesario «contratar a más radiólogos».

El motivo que llevó a la paciente, de 44 años, a la consulta de su médico de cabecera fue la molestia que observó en el pecho izquierdo. Recalca la afectada que no se trata de una de las revisiones que contemplan los programas preventivos.

El diagnóstico en la visita al centro de salud fue mastitis, circunstancia ante la cual la médico que la atendió le indicó «un antibiótico y la petición de la mamografía porque le pareció raro que sin estar dando el pecho tuviera una mastitis y consideró necesario conocer la causa que la había producido», relató la afectada a LAS PROVINCIAS.

En el escrito de queja refiere que el dos de mayo la atendieron por «una mastitis en el pecho izquierdo». El volante de la facultativa de primaria, que la afectada adjuntó al escrito de queja, señala la solicitud del examen radiológico «después de mastitis izquierda a la paciente de 44 años. No accidentes de cáncer de mama».

Quince días después de la petición cursada por el servicio de primaria llegó a la paciente la citación desde el centro sanitario. La afectada asegura que le sorprendió la rapidez de la respuesta, pero al comprobar la fecha que le ofrecieron para la prueba la impresión no fue la misma, sino la contraria. Al comprobar que la fecha para la prueba quedaba para cinco meses después se decidió a acercarse al departamento de Radiología con la intención de que pudieran «adelantarme la cita, pero me dijeron que no era posible».

La situación que se le planteó desencadenó la presentación de la queja, que acompañó del volante y la carta de citación. Ahora «estoy a la espera de que contesten a la queja y me han dicho que lo harán en el plazo de un mes».

La afectada hace hincapié en la queja que presentó el martes en el hospital en que la prueba a la que se tiene que someter llega por «indicación de mi médico». Además, se muestra preocupada porque su mamografía no responde a «una revisión» sino a una razón que inicialmente la hizo exigible, porque ha sufrido «un problema en el pecho relacionado con algo de lo que se desconocen las causas».

Otras demoras

El secretario general del sindicato médico hace hincapié en que en el área de radiología, en la que se incluye una mamografía, es «habitual encontrarse con esperas de hasta seis meses», pero advierte de situaciones en las que el tiempo que pasa desde que se indica la prueba hasta que esta se practica, las esperas aún son más largas. Cánovas asegura que para exploraciones de apnea pueden pasar «año y medio o dos años» y no descarta que una endoscopia deje al paciente pendiente de una llamada o una carta «entre tres y seis meses dependiendo del departamento en el que se encuentre». La cita para someterse a una densitometría «llega a tardar seis meses, mientras que una ecografía cardiaca es posible que genere una espera de ocho meses».

A los datos que ofrece Cánovas se añaden los que facilita Aurelio Duque, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Svmfyc). Apuntó que a la vista de las situaciones con las que se encuentra en la consulta al solicitar pruebas una «electromiografía puede tardar de cuatro a cinco meses y una ecografía normal medio año». Además, aclaró que recientemente le llamó mucho la atención encontrarse con demoras de entre cinco y seis meses para una primera cita para el nefrólogo o «seis meses para llegar a neurología ante un caso de inicio de deterioro cognitivo».

El presidente de la Svmfyc advirtió de que estas circunstancia conducen a que en ocasiones los pacientes se decidan por presentarse en la unidad de Urgencias de un hospital u optando por recurrir a realizarse alguna prueba en servicios privados de sanidad. Por su parte, Cánovas hizo hincapié en no perder de vista las demoras en pruebas diagnósticas cuando se quieren valorar las esperas quirúrgicas, cuyos datos sí se dan a conocer periódicamente. Entiende que el retraso en las exploraciones previas puede prorrogar el paso por el quirófano.