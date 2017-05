Un pequeño terremoto de magnitud 2,5 se registró a primera hora de la tarde de ayer en el Golfo de Valencia, aunque no fue percibido por la población. Según indicaron desde el Instituto Geográfico Nacional, el terremoto tuvo lugar a las 16.17 horas, a una profundidad de 11 kilómetros. Fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias indicaron que el terremoto no llegó a ser percibido por la población y no se registraron llamadas sobre este suceso en el teléfono de emergencias 112.