Las víctimas del metro recurren el archivo del caso y piden otra pericial

valencia. Que dos Ingenieros de Caminos y dos Ingenieros Industriales de la Politécnica de Valencia y la de Cataluña, además de otros dos especialistas de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, lleven a cabo una nueva pericial sobre las condiciones de la Línea 1 del metro, el estado de la UTA 3736 y los materiales del convoy, «con el mismo objeto que la pericial llevada a cabo por los dos peritos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria». Es la petición en la que la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio de 2006 (AVM3J) basa el recurso de reforma presentado ante el juzgado de instrucción número 21 de Valencia para que su titular levante el archivo del caso dictado la semana pasada.

La petición procesal es el primer 'cartucho' de la asociación ante el sobreseimiento provisional dictaminado por la instructora. En caso de que la juez no acepte el recurso de reforma, la asociación aún podría acudir en apelación a la Audiencia de Valencia, órgano que ya ordenó en 2014 la reapertura de la investigación tras el anterior archivo del juzgado.

Las víctimas exigen al juzgado que lleve a cabo la pericial «y a la vista del resultado que la misma arrojase, acordar lo que en derecho procediera. La AVM3J insinúa así que no se opondría al archivo una vez se realizase la pericial, siempre que esta no arrojase elementos de prueba que señalen «que los posibles responsables no están exentos de responsabilidad criminal».

La Fiscalía ya presentó la semana pasada un recurso con el mismo argumento: la necesidad de llevar a cabo la pericial que reclaman la asociación. «Los técnicos que suscriben este informe estiman que no se puede aseverar que el trazado de la curva hacía necesaria la colocación de una baliza que controlase la velocidad del tren, ante la existencia de un riesgo que pudiese ser calificado de no tolerable», señaló la citada Agencia.