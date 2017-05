Trabajadores de Monteolivete cargan contra la política de menores de Mónica Oltra

«Esto no se trata de un juego de acoplar las piezas del Tetris», como ha apuntado la vicepresidenta Mónica Oltra sobre el traslado previsto de los menores del centro de acogida de Monteolivete a otras ubicaciones, «el error de base viene determinado por la toma de decisiones de alguien sin experiencia que no escucha la opinión y valoración de los técnicos profesionales implicados durante muchísimos años en la atención directa, y que pueden aportar ideas a un proyecto político». Así resumían fuentes de los trabajadores de la citada instalación pública el sentir de la plantilla sobre la reubicación de los residentes y de los profesionales que los atienden. «Estamos decepcionados por la premura y la precipitación, y porque no se ha consultado a los trabajadores sobre las distintas acciones que se podrían impulsar con estos menores», destacaron.

En esta línea, precisaron también que el actual centro de acogida de Monteolivete «no está estipulado como terapéutico ni tampoco para menores con problemas de conducta pero, aún así, ingresan y se atiende constantemente un elevado porcentaje de chicos con estas características, que presentan una conducta que altera de forma muy grave las pautas de convivencia y que provocan un riesgo evidente para sí o para terceras personas».

Añadieron que, en las actuales instalaciones, los adolescentes en situación de desprotección «están obligados a una apretada convivencia con otras problemáticas totalmente diferentes, y están continuamente expuestos a las situaciones y actuaciones de sus compañeros». Estos chicos, prosiguieron, «conviven en los degradados y limitados espacios, en un incierto y dilatado tiempo de estancia, cohabitando con todo tipo de menores de entre 13 y 18 años».

«Aquí conviven menores maltratadores con otros que han sido víctimas de malos tratos», aseguran

Asimismo, indicaron que es muy amplio el abanico de perfiles distintos de niños y jóvenes que residen en Monteolivete. Desde menores en situación de desprotección social que sufren abandono físico y/o emocional, a otros que agreden a sus progenitores, a la policía, a los profesionales que les atienden y a otros menores; pasando por «escapistas crónicos que rechazan cualquier medida de protección»; o aquellos «con trastornos mentales que desarrollan gran agresividad y que ponen en peligro a las personas que conviven con ellos y a sí mismos». También hay residentes «con una amplia trayectoria delictiva que han cumplido ya su medida en régimen cerrado sin éxito de reinserción social», menores adoptados que «son devueltos», u otros que presentan toxicomanías tempranas unidas a conductas antisociales. «Conviven aquí menores que han sido maltratados con menores maltratadores, menores víctimas de la explotación sexual con agresores sexuales...», ejemplificaron.

Ante esta situación, trasladar a estos residentes al actual centro de acogida de Buñol no parece que sea la solución más adecuada. Al respecto, fuentes de los trabajadores de Monteolivete indicaron que éste último se encuentra «en un edificio con características estructurales y de distribución de los espacios más que cuestionable». «Esa no es la solución, hay que replantearse el concepto, no todos los adolescentes tienen las mismas características y necesidades pedagógicas, por tanto hay que dividir los espacios (y que incluso pueden ser poblaciones distintas) acorde a unos proyectos educativos de intervención claramente diferenciados». Así, recordaron que el centro de recepción abierto en 1985 en Burjassot-Godella «está en un entorno perfecto, con los espacios claramente diferenciados, con estructuras adecuadas y un proyecto claro y bien dirigido. Sería muy buena opción volver allí, pero existen otros intereses».