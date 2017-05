Intersindical denuncia que La Fe de Campanar cerrará definitivamente el 1 de octubre

Intersindical Salut ha asegurado en un comunicado que desde la Dirección del Departamento del Hospital La Fe de Campanar les han confirmado que el 1 de octubre se procederá al cierre definitivo de los servicios sanitarios, que aún se mantienen en el centro, para dar comienzo a las obras contempladas en el proyecto.

"En principio, la noticia no tendría mayor relevancia, si no fuera porque el cierre de los servicios sanitarios que aún se prestan en el centro implica el traslado forzoso de la plantilla a otros centros del mismo u otro departamento", ha señalado el sindicato, que ha añadido a este respecto: "La cuestión no es baladí, puesto que dependiendo de como y cuando se haga este traslado forzoso, se respetarán o no los derechos laborales de estas y estos trabajadores".

Desde la inauguración del hospital La Fe de Malilla, el centro de Campanar ha ido "sufriendo un desmantelamiento progresivo de sus servicios asistenciales, incluso de aquellos que, en un principio, la administración anterior se había comprometido a mantener", ha criticado Intersindical Salut.

Todo ello ha dado lugar a "un goteo constante de traslados forzosos encubiertos de plantilla, sin las garantías debidas en todo proceso de provisión de puestos de trabajo, que exigen transparencia en las plazas que ofertan y el establecimiento de un baremo de méritos, que permita establecer el orden de prelación del personal a la hora de seleccionar la plaza que más se ajuste a sus necesidades personales", han apuntado.

Ahora, a cuatro meses del cierre, y "olvidando los compromisos del director general de Asistencia Sanitaria, Rafael Sotoca, que asumió ante una asamblea de trabajadores en octubre de 2015, no está previsto, ni negociado con los representantes sindicales, el proceso reglamentario para reubicar a este personal", han indicado.

Decreto de selección y provisión de personal

La organización sindical ha explicado que el actual decreto de selección y provisión de personal estatutario prevé para estos casos, en los que se procede a la amortización de todas las plazas, un procedimiento de reasignación de efectivos el que, mediante la elaboración de un plan de empleo, se tiene que hacer constar "el número y características de las plazas que se suprimen, las características de las plazas a las que se destina a los efectivos de personal, y los criterios objetivos conforme a los que debe ejecutarse la reasignación, los cuales estarán relacionados con las aptitudes, formación, experiencia y antigüedad".

El problema, según han subrayado en el comunicado, es que "de estas previsiones reglamentarias no hay nada" y, sin embargo, se está procediendo a citar individualmente al personal afectado, para conocer sus preferencias, pero "sin ofrecer ninguna garantía de que serán atendidas convenientemente; lo cual no deja de ser una chapuza técnica y una arbitrariedad que no tiene cabida en el ordenamiento jurídico", han criticado.

Desde Intersindical Salut instan a la Conselleria y a la Dirección General de Recursos Humanos a convocar a los representantes sindicales, para proceder a la determinación de las plazas susceptibles de ser ofertadas al personal afectado por el traslado forzoso; plazas que deben estar supeditadas a criterios organizativos y de necesidades de personal, tanto del mismo departamento de salud como de otro, de forma que: "el listado sea público y transparente, que el personal pueda optar a ellas en condiciones de igualdad, mérito y capacidad y, por supuesto, que una vez efectuado el proceso de selección se tenga la seguridad jurídica de que podrán acceder a las plazas asignadas, sin depender de una hipotética disponibilidad de las mismas".

En Intersindical Salut consideran que "los procesos de selección y provisión de plazas, como el que nos ocupa, deben ser garantistas de los derechos laborales, transparentes y rigurosos en su ejecución, para no caer en discrecionalidades o arbitrariedades que, aunque se quieran disimular bajo la apariencia de contentar a todo el mundo, no deja de ser lo que son, discrecionalidades en el mejor de los casos".