La Generalitat establece medidas de profilaxis en el centro de menores de Monteolivete ante un posible caso de tuberculosis

La Generalitat Valenciana ha establecido un protocolo de profilaxis en el centro de menores de Monteolivete, en Valencia, ante un posible caso de tuberculosis de un niño que estuvo ingresado en el centro y que está pendiente de confirmarse.

Así lo ha indicado la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, preguntada por la información que publica este martes El Mundo, que explica que un menor que habría escapado de este centro fue detenido por la Policía Nacional en Burjassot y presentaba síntomas de estar enfermo (tos intensa con esputos de sangre y dolor intenso en el tórax), por lo que fue ingresado en el Hospital Doctor Peset.

La vicepresidenta ha precisado que el diagnóstico aún no está confirmado, pero si se confirma "se seguirán las pautas de salud pública que marque la Conselleria de Sanidad". "En principio no vamos a tomar la decisión de someter a pruebas medicas innecesarias a nadie", ha advertido, para agregar que "si se confirma que es tuberculosos y que puede haber algún foco infeccioso" se seguirá el protocolo establecido para este tipo de situaciones.

No obstante, sí se ha puesto en marcha un protocolo que consiste en llevar mascarillas en el centro, "una mínima profilaxis", y además "los educadores están actuando de manera diligente con los niños viendo quién ha podido estar más en contacto" con el afectado.

Condena por abusos

Por otra parte, la consellera también ha sido preguntada por la condena judicial --que publica Levante EMV-- a dos menores tutelados por abusos sexuales a una chica con discapacidad psíquica en un centro de menores de Valencia.

Al respecto, ha explicado que se trata de una agresión perpetrada por dos menores y que los trabajadores del centro pusieron en conocimiento de la Dirección Territorial los hechos en cuanto tuvieron conocimiento de ellos. "Actuaron diligentemente", ha resaltado.

"Los educadores avisan a la Dirección Territorial, esta lo denuncia a Fiscalía y actúa, se judicializa", ha agregado Oltra, que ha señalado que "estas cosas pasan, pueden pasar" pero "el problema es cuando se ocultan". "Los educadores han actuado perfectamente, la Dirección Territorial también y Fiscalía también, no hay más que eso".

Cuestionada sobre por qué no se hizo público el caso, ha señalado que "estas cosas no se suelen hacer publicas" y si se han dado datos sobre centros como Segorbe o Monteolivete es "por las medidas de reordenación del sistema" y "hubo un traslado en Segorbe que salta a los medios y empieza a haber una serie de acusaciones de prejuicio religioso y esa es la razón por la que se explica, pero se había trasladado a menores del Centro del Carmen en noviembre de 2016 y nadie se había enterado y no era público".

Discreción

"Este tipo de temas es bueno llevarlos con discreción, pero cuando doy explicaciones es porque me las piden en el parlamento y ha saltado a la opinión pública y comenzado a hacer una lucha partidista de algo que es meramente protección de los menores, en lo que todas las fuerzas políticas deberíamos hacer frente común", ha aseverado.

Así, ha defendido que "de estas cosas no se informa, se actúa" y ha agregado que "la violencia y abuso a menores es más habitual de lo que se hace público porque esta sociedad no soporta la realidad de que esto pase". "Estamos actuando y poniendo bases para prevenir y evitar estos casos", ha concluido.