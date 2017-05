Los centros en valenciano tendrán prioridad para formar a sus profesores en inglés

La Conselleria de Educación abrió ayer el plazo para solicitar las estancias en el Reino Unido e Irlanda que permitirán al profesorado de los centros públicos mejorar su formación en inglés durante el verano y con los gastos pagados. Según se desprende de las bases, tendrán prioridad para acceder aquellos que trabajen en escuelas que apliquen el nivel Avanzado, es decir, en los que la lengua vehicular es el valenciano, y por tanto, tienen la opción de partida de dar más asignaturas en inglés una vez la modalidad se aplique en Primaria.

Las 600 plazas están destinadas a docentes de Infantil, Primaria y Secundaria y se proponen dos periodos a elegir: cuatro semanas en julio y otras tantas en agosto. En cuanto a los maestros de las dos primeras etapas, tras los que den clase en niveles Avanzados se valorarán las peticiones de aquellos que lo hagan en los Intermedios (donde el peso de las lenguas oficiales se equilibra) y después llegará el turno de los que ejerzan en los Básicos (castellano como lengua base). Todos ellos deberán tener destino definitivo, pues el cuarto grupo es el del personal en expectativa y el quinto el de funcionarios interinos. También se tendrá en cuenta la certificación en lengua extranjera que tengan los aspirantes en el caso de los de Infantil y de los que impartan materias no lingüísticas en Primaria y Secundaria. No será así en relación a los especialistas. Además, en esta última etapa no habrá prioridades en función de los niveles.

Hay que recordar que el decreto plurilingüe, suspendido cautelarmente tras un recurso de la Diputación de Alicante, ya fijaba medidas preferentes para las modalidades Avanzadas. Sin embargo, un argumento recurrente de la conselleria para rechazar las acusaciones de discriminación hacia los que se formen en castellano, como que en los niveles Básicos se podría aumentar la exposición al inglés en Primaria mediante horas de libre disposición, no ha tenido reflejo en la convocatoria de formación. Es decir, se anuncia esta flexibilidad pero las condiciones para acceder al reciclaje profesional no son las mismas.

Además, el profesorado de los centros concertados no tendrá opción de participar en la convocatoria, pese a que la red también aplica el nuevo modelo y que esta iniciativa forma parte «del plan de choque de formación lingüística para acompañar a los docentes en la aplicación del Programa Educativo Plurilingüe Dinámico», que es el que se divide en los citados niveles, según el comunicado remitido ayer.

Preguntadas por esta cuestión, fuentes de la conselleria consideraron que las estancias «están enfocadas en los mismos términos que todo lo que se oferta en materia de formación de profesorado tal y como marca la secretaría autonómica», y añadieron que «la administración educativa tiene la obligación de formar a los docentes funcionarios e interinos como en cualquier otra comunidad autónoma».

En cuanto a la distribución de las plazas, 250 son para los maestros de Educación Infantil, 200 para el profesorado de Primaria y 150 para el de Secundaria. Se han reservado más puestos para la primera por el hecho de que ya implantará el nuevo modelo en septiembre. Según el decreto, en Infantil, en cualquier nivel, la exposición al inglés oscilará entre dos y cuatro horas semanales a partir del segundo curso. Las diferencias entre estos empiezan a aplicarse en Primaria.

La estancia incluirá transporte, alojamiento y manutención, sin ningún coste para los participantes. La formación se basará en un curso de un mínimo de 25 horas semanales y un máximo de 15 alumnos por clase con metodologías enfocadas a la profesión docente.

Otra de las medidas formativas para implantar el nuevo plurilingüismo fue la dotación de auxiliares de conversación nativos también para los centros públicos, lo que motivó la queja del sector concertado, que consideró que al financiarse con una partida autonómica sólo era cuestión de voluntad política incluir a los profesores de la red. Educación argumentó que no podía meterlos en el programa al depender este del ministerio y no estar contemplados en las bases, aunque abrió la puerta a facilitar la interlocución con el departamento de Méndez de Vigo para buscar una salida. Por su parte, el PP en la Comunitat negó que el Gobierno vetara a estos profesionales.

En cuanto a la suspensión cautelar, la conselleria considera que no puede tener efectos retroactivos, y por tanto, mantendrá vigentes los niveles ya aprobados por los centros en base al decreto, pues se autorizaron antes de la medida judicial.