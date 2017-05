«La educación se ha usado como arma arrojadiza»

Carmen Pellicer es presidenta de la Fundación Trilema. Dirige con José Antonio Marina la Cátedra sobre Inteligencia Ejecutiva y Educación de la Universidad Antonio Nebrija. Ambos firmaron el «Libro blanco sobre la profesión docente». Hoy imparte una conferencia en el Club de Encuentro Manuel Broseta con el título 'Será posible un Pacto por la Educación? Obstáculos y desafíos'.

¿Es posible este pacto?

Hoy más que nunca es un clamor en el ámbito de la educación. Nunca antes ha habido un consenso tan grande.

¿Pero lo escuchan quienes tienen capacidad de decisión?

Para eso están los profesores, los asesores independientes, los que todos los días están en la arena de la educación, para recordárselo.

¿Y usted cómo lo ve?

Quiero ser optimista.

¿Cree que en España los partidos se pueden poner de acuerdo?

La educación se ha utilizado políticamente. Ha sido un arma arrojadiza. Pero esta situación tiene que acabar. Creo que estamos en un momento en el que hay que unirse para lograrlo.

Da la sensación de que siempre hay una cuestión para la polémica, como el plurilingüismo en la Comunitat

Es hora de ponernos serios en vez de echar leña y enfrentarse unos con otros en cuestiones meramente anecdóticas cuando hay graves problemas prioritarios.

¿Qué espera de los partidos?

Que sean generosos y sean capaces de sentarse y no levantarse hasta que se llegue a un acuerdo real y que se pueda poner en práctica. La reforma debe basarse en una serie de equilibrios.

¿A qué se refiere?

Por ejemplo el equilibrio entre un estado central y las autonomías. Debe haber un equilibrio entre la visión estatalista y la educación pública, que es la sociedad la responsable de gestionarla, no el Estado. El espacio público lo estructura la sociedad, no el Estado. También, un equilibrio entre la educación ética de los valores cívicos y las creencias de los ciudadanos. Por último y también muy importante la autonomía de los centros. Es una tendencia que tiene que cambiar para fomentar la pluralidad en modelos pedagógicos adaptados a las necesidades de cada entorno.

¿Cuáles son los problemas que precisan una solución urgente?

La tasa de fracaso, la de abandono temprano, la de repetición son insoportables. Y, además, se percibe cierta sensaión de conformismo con la situación que no responde a las necesidades de las nuevas generaciones. Y no sólo a nivel profesional sino también personal, ético, de convivencia. Tenemos que prepararles de un modo diferente. El sistema actual no permite dar el salto, no se atreve a apostar por el tema de competencias sociales, de nuevas metodologías.

¿Cuál sería para usted la clave del nuevo sistema?

El profesorado. Tenemos que incorporar una nueva manera de formar al profesorado y definir una nueva forma de acceso. Es necesario una especie de MIR para la Educación. Sobre ello hay un acuerdo bastante amplio.

¿Será necesario aumentar la inversión?

Habría que alcanzar el 5% del PIB de gasto en Educación.

Y, ¿en qué se gastaría?

En las personas. Al igual que en Sanidad o Bienestar Social el dinero hay que gastarlo en las personas más que en infraestructuras. Y el mayor peso se lo debe llevar el profesorado. Hace falta que se profesionalicen los equipos directivos y que los tutores y orientadores reciban una formación adecuada. La mayor inversión es en el profesorado. Todo gira en torno a esto.

¿Copiaría algo de algún país?

Aquí en España se están haciendo cosas muy bien. Lo que hay que hacer es escuchar a la gente que las está haciendo porque el cambio viene de las buenas experiencias y buenas prácticas.