Sólo 20 de los 200 empleos prometidos se incorporan a la limpieza de montes

El secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, señaló el pasado mes de marzo en su bloc que su Conselleria tenía la intención de contratar a 200 personas, a través del Servef, para trabajar en la extracción de la madera que había dejado tirada en el monte el temporal que durante diciembre y enero azotó los montes valencianos.

La Conselleria de Medio Ambiente valoró en su momento en cinco millones de euros los daños originados por el temporal. Ante ello, la secretaría autonómica de Medio Ambiente se apresuró a salir al paso diciendo que el monte estaría en perfectas condiciones antes de que llegara el verano y con éste el peligro de los incendios. Pero ha pasado el tiempo, casi seis meses, y no ha sido así.

En cambio, como se encargan de resaltar desde la Plataforma Forestal Valenciana, los paseos marítimos, que también sufrieron las consecuencias del mismo temporal, se encuentra en perfecto estado de revista para recibir a los turistas.

La Plataforma Forestal Valenciana denuncia el abandono del monte privado

La entidad considera que en la Comunitat se llevan más de 30 años sin hacer trabajos silvícolas

Al final, sólo serán 20 las personas contratadas por Vaersa, y no las 200 anunciadas por Álvaro, las que se encargarán de los trabajos silvícolas y arreglo de las pistas forestales. Así lo comunicó la dirección de la empresa pública a los sindicatos durante la mesa de negociación que tuvo lugar el pasado miércoles, según las fuentes consultadas por este periódico. Es decir, no sólo no serán los 200 de los que habló Julià Álvaro, sino que ni siquiera serán las 80 personas que en un email interno de Vaersa la empresa pública reconocía que estaba intentando contratar.

Serán 20 por exigencias presupuestarias y empezarán su labor cuando la temporada estival está a punto de comenzar con lo que todo indica que los trabajos no estarán en plazo. Ya el secretario de Empleo, Enric Nomdedéu, dudó que se pudieran contratar los 200 pretendidos por Álvaro. Al final Nomdedéu ha sido quien tenía razón.

Personal preparado

A todo ello hay que unir las dudas sobre el personal contratado. Tal y como se encuentra el monte, y según expertos consultados por LAS PROVINCIAS, la situación es tan grave que se requiere a personal bien preparado que sea capaz de manejar la maquinaria «y sepa lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. No por meter a más gente se van a hacer mejor las cosas».

Por otro lado, la Plataforma Forestal Valenciana ha emitido un comunicado en el que manifestaba su malestar con la actuación de la Conselleria de Medio Ambiente. Por un lado, resaltó que al limitarse a actuar sobre el monte público se deja de lado el 70% de la superficie afectada por los temporales.

Pero, además, la plataforma criticó la «absoluta falta» de tratamientos silvícolas realizados por la Conselleria de Medio Ambiente, lo que ha llevado a que haya masas «superdensificadas y monoespecíficas de pinos carrasco», que en estas condiciones no pueden desarrollarse totalmente y pierden vigor en su crecimiento. La consecuencia es que pueden aguantar menos el peso de la nieve y son menos resistentes a las plagas y al viento.

Por otra parte, criticaron que sean compañías como Vaersa las que se encarguen de los trabajos de aclareo. Desde la Asociación Valenciana de Empresas Forestales se señala que en las localidades de interior hay empresas asentadas que se han puesto a disposición de la Conselleria desde el primer momento, firmas, que mantienen empleo durante todo el año, pero Medio Ambiente ha optado por una alternativa que hará que ni las contrataciones ni los beneficios económicos reviertan en estos municipios.