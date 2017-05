Oltra culpa ahora a Delegación del Gobierno de no informar de la prostitución en Monteolivete

«¿Haría usted algo de autocrítica acerca de su gestión de la política de menores?». Esta fue una de las preguntas que la vicepresidenta Mónica Oltra escuchó ayer en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, otra comparecencia en la que la número dos del Consell se mostró incomoda, conteniendo sus respuestas para evitar interpretaciones y contestando muchas veces entre suspiros de tensión. «¿Autocrítica? En todo caso hubiera creado desde el minuto cero una Dirección General de Infancia y Adolescencia, sabiendo lo que sé ahora, que estaba tan mal la situación en menores y los centros de internamiento», fue la respuesta de la responsable de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Pero su aparición pública (que se prolongó más de una hora y que comenzó con la vicepresidenta luciendo una chaqueta rosa, para terminar quitándosela entre acaloradas preguntas) sirvió de nuevo para culpar a otros de las últimos problemas conocidos en la red de centros de internamiento. Interrogada acerca de por qué no informó en su comparecencia en Les Corts del último caso de corrupción de menores en el centro de Monteolivete, y que esta semana ha llevado a la cárcel a un hombre que supuestamente ofrecía dinero a adolescentes a cambio de mantener sexo, Oltra dijo que «desconocía el asunto; me enteré después por los medios de comunicación». E inició su reparto de culpas. «La Delegación del Gobierno no me trasladó la información, que es quien la conocía», fue el primer recado de la vicepresidenta. Luego aseguró que había diputados en Les Corts «que sí sabían esa información antes que el Consell».

Oltra omitió (o ignoró) que la Delegación del Gobierno no tenía por qué conocer el arresto, llevado a cabo por el grupo de Menores de la Policía Nacional. De hecho, la detención no se traslado a este organismo, sino que se puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores, al igual que el atestado llegó al juzgado de instrucción número 11 de Valencia, encargado de la instrucción y quien dictaminó el encarcelamiento del sospechoso. Oltra defendió la buena comunicación existente entre fiscal y conselleria.

Abogacía, empresa...

La semana pasada la vicepresidenta no supo aclarar por qué no había llegado a su departamento el informe emitido hace más de un año sobre las deficiencias del centro de Monteolivete (y dio por buena una pregunta en la que se señalaba a la Abogacía de la Generalitat como culpable de la falta de información, cuando este órgano no interviene para nada en las inspecciones de centros de menores). Luego, tras hacerse público el precario estado de conservación del centro de menores de Buñol, al que serán trasladados los adolescentes internos en Monteolivete, la responsable de Igualdad y Políticas Inclusivas culpó a la empresa concesionaria del establecimiento de los desperfectos detectados. La dirección del centro culpó luego a la conselleria, y mientras el establecimiento sigue en precario.

Sí defendió Oltra la actuación de los trabajadores del centro de Monteolivete, al negar que haya habido «negligencia» respecto de la custodia de los menores que residían en él. «Son niños en situación de protección, no están encerrados. Cuando tienen una edad tienen derecho salir con sus amigos a tomarse un helado o al cine», subrayó. Curiosamente la misma condición en que se hallan los niños de Segorbe, pero en este caso la vicepresidenta sí hace responsable de supuestas conductas sexuales ocurridas fuera del centro hacia una adolescente de 17 años.

La vicepresidenta repitió acusaciones hacia las religiosas de Segorbe y reiteró otras, al apoyar la comisión de investigación propuesta ayer por el PP para saber «por qué se llevaba a los niños a mendigar» o se les duchaba con agua fría, por qué un centro sostenido con fondos de la Generalitat estaba apuntado en el banco de alimentos; por qué se dejaba a los menores sin extraescolares o por qué ocho niñas tenían que compartir un desodorante.

Comisión de investigación

Oltra cargó de nuevo contra las religiosas, recriminándoles no haber denunciado aquella conducta de su exempleado, despedido al día siguiente de conocerse el episodio y al que se le abrió un expediente administrativo. «No debían saberse el camino del juzgado, que ahora se han aprendido muy bien», ironizó acerca de los cuatro procedimientos judiciales que las cuidadores de Segorbe han decidido abrir contra el Consell (por la difusión de datos de menores, por dañar el honor de los trabajadores del centro, por el cierre del establecimiento y para pedir el regreso de los menores). «Que vengan estas señoras y se expliquen», añadió acerca de la posible comisión de investigación.

La portavoz adjunta del PP en Les Corts Valencianes María José Català anunciado la «creación e inmediata puesta en marcha» de la comisión de investigación sobre la gestión de los centros de menores. «Queremos saber si la acción de la administración autonómica ha sido suficiente y si han adoptado las medidas oportunas. No hay ningún problema en analizar también años atrás, aunque el problema de todas las circunstancias que se están conociendo han sucedido durante la gestión de Mónica Oltra», subrayó.

La vicepresidenta insistió en acusar al PP de «desmantelar el sistema de protección del menor» y contar con siete inspectores «cuando debían haber 20». Hoy el Consell aún tiene sólo 10.