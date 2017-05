Niega que difundiera datos de menores porque los tachó pero difundió edad y oficio

Las respuestas y las miradas de Oltra se tornaron especialmente crispadas al ser preguntada en la intensa rueda de prensa acerca de la difusión de datos de menores (la chica víctima de un supuesto caso de abusos sexuales y el autor del mismo, en Segorbe), hecho por el que las Terciarias Capuchinas, orden responsable del establecimiento en el que estaba la adolescente (las insinuaciones, que no abusos, según las religiosas, se produjeron cuando la chica estaba con sus padres, en vacaciones, detalle que no difundió la vicepresidenta), han llevado a Oltra ante la fiscalía. La vicepresidenta se defendió diciendo que la documentación repartida «tenía los nombres e identidades de los menores tachados» y que estos no se hallan ya en el centro de Segorbe. Sin embargo, en el dossier de documentos repartido a la prensa antes subir al estrado de Les Corts, se incluía la edad de la chica víctima, la profesión que está estudiando y el centro específico en el que recibe la formación, datos que LAS PROVINCIAS omite para preservar su identidad.

Oltra añadió que de la identidad del «presunto acosador sexual», subiendo incluso un grado delictivo ante el simple abuso, se difundió «sólo su nombre de pila». Pero también esto es inexacto: en los documentos aparece su profesión y el sector en el que trabaja, en un caso aún 'sub iudice' y en el que debe pronunciarse el juzgado que lleva la instrucción.