Educación continúa con la admisión mientras el PP pide un plazo extraordinario

valencia. El Consell volvió a reiterar ayer que la admisión en Infantil y Primaria, que termina el lunes, se mantiene sin cambios. Oltra argumentó que la suspensión cautelar del decreto no influye en el proceso mientras que desde Educación hablaron de que está funcionando «con total normalidad» y que se mantiene «la misma hoja de ruta» para el nuevo curso. La vicepresidenta también trasladó que no se producirá la vuelta al sistema de doble línea en los colegios que la han aplicado hasta ahora y que el nuevo decreto finiquita.

Con estas respuestas el Consell desestimó el planteamiento de la diputada popular María José Català, quien reclamó un plazo extraordinario ya que no habrá nueva resolución judicial antes del lunes y las familias están eligiendo niveles que no se aplicarán. Además añadió que de no hacerse estudiarán medidas legales. Algunos centros, tras conocerse la suspensión, han advertido a las familias de que la admisión pasaba a basarse en los programas lingüísticos anteriores.

La asociación Idiomas y Educación, muy crítica con el decreto, envió ayer un comunicado en el que se refería «al miedo e incertidumbre» de las familias durante el proceso y recomendaba a los padres esperar al último día: «Nos llegan llamadas de padres desesperados, que no saben qué hacer, si matricular antes o después, si entregar un recurso para protestar o si deben especificar sus prioridades de líneas PPEC o PPEV». Además, varios centros han expresado su malestar por haber recibido comunicaciones sobre el mantenimiento del proceso en los mismos términos desde Escola Valenciana, una entidad privada sin competencias ejecutivas y «con una elevada carga ideológica». Se trata de correos que llegan a la atención de los equipos directivos.

Por otro lado, el TSJCV ha rechazado otro recurso de la Federación de Apas Católicas Fcapa presentado contra los preceptos de la normativa de admisión que recogían la prohibición de exigir la compra de material escolar en establecimientos predeterminados y la de solicitar pagos adicionales.