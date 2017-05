Crespo se querellará contra Fuset si mantiene que filtró el boceto de la falla municipal

valencia. La filtración del boceto de la falla municipal de 2018 por sistemas de mensajería móvil y por redes sociales dos noches antes de la presentación prevista para hoy en el Palacio de la Exposición puede acabar en los juzgados. Y es que el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, asegura que los únicos que se quedaron solos con los proyectos sin custodia fueron el concejal del grupo popular, Félix Crespo, y su asesor, Juan Pedro Gómez.

La reacción de los populares no se ha hecho esperar y según ha podido saber LAS PROVINCIAS, el concejal popular aludido anuncia que llevará a Fuset a los tribunales si mantiene la acusación.

«Vamos a preparar un escrito para presentar un acto de conciliación en el juzgado. Vamos a exigir que rectifique porque si no lo hace, no me quedará más remedio que presentar una querella por injurias».

El gremio lamenta que en una fiesta Patrimonio de la Humanidad se juegue con los artistas»

Y es que Fuset dijo ayer que «sólo han tenido acceso al proyecto el jurado, los artistas, el más estricto equipo de confianza y el concejal del grupo popular Félix Crespo y su asesor en virtud de su derecho de transparencia». Apuntó que «no tengo cámaras para ver quién hizo la foto, pero el único momento en el que se mostraron los bocetos sin que hubiera alguien de la concejalía delante fue el minuto y medio en que la jefa de servicio salió de la habitación donde estaba con el grupo popular para hacer una fotocopia de la comparecencia. Que cada uno saque su conclusión».

Fuset añadió que en el resto de encuentros donde se vieron los diseños, el día de la elección de los artistas y en la reunión con Okuda San Miguel, José Latorre y Gabriel Sanz no se rompió la custodia.

La respuesta de Crespo es rotunda. «En ningún momento la jefa de servicio salió de su despacho, puesto que la impresora estaba a un metro de distancia de la mesa donde estábamos viendo los bocetos. Que no se dedique a acusar sin tener pruebas. No usamos los teléfonos móviles porque no los llevamos».

Crespo añadió que «Fuset tiene que hacer un examen de negligencia y comprobar si es su ineptitud la que está dando lugar a esta gestión nefasta en Fiestas».

Fuset explicó que «es un apunte previo» y añadió que «la filtración se produjo con un texto con palabras malsonantes que invitaban a reventar el acto y a fastidiarme». Dijo que «no todo vale para tratar de hacer daño por ideología cuando quien lo paga es la fiesta».

Latorre y Sanz se mostraron disgustados. «Lamentamos que se reproduzca una foto de mala calidad con un diseño que se modificó. Hoy haremos la presentación original y en condiciones óptimas. Nos han utilizado a nosotros».

El diseñador Okuda San Miguel se enteró por LAS PROVINCIAS de la filtración. Aseguró que «es la primera vez que me pasa. Debe ser por ser España. No lo veo serio».

Desde el gremio reconocieron que «ha sentado mal porque hay un protocolo y han jugado con la ilusión de los compañeros. No nos parece ético ni justo». Añadieron que el que lo haya hecho público «tendría que haber pensado si hacía bien a Valencia y a las Fallas» e indicaron que confiaban en que en «una fiesta declarada Patrimonio de la Humanidad no se permita más este juego con los artistas».

El proyecto 'Equilibrio Universal' muestra un tiovivo, un tótem y dos Venus que sostienen la bola del mundo, culminada por una moneda, como crítica al capitalismo.