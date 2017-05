«El mantenimiento depende del Consell y nos sentimos un poco abandonados»

La polémica surgida por los centros de acogida y recepción de menores tutelados por la Generalitat tras las informaciones proporcionadas por la vicepresidenta Mónica Oltra ha salpicado también al centro la Foia de Buñol, donde serán trasladados los residentes del centro de Monteolivete y, a su vez, hace que los menores acogidos en Buñol tengan que ser desplazados a otros puntos de la provincia. Un informe, además, puso de manifiesto algunas deficiencias en este centro público, problemas que la consellera se apresuró a achacar a la fundación que lo gestiona.

Sin embargo, la directora del centro, María García, replicó que «el mantenimiento de las instalaciones depende de la Administración» y añadió que «nos sentimos un poco abandonados, no ha habido cambio de una Administración a otra». Asimismo, insistió en que «el edificio es público, la fundación no puede reformar el centro y ya se le comunicó a la conselleria las mejoras que es necesario hacer».

En esta línea, García concretó que, en un momento dado, «se pusieron dos armarios frigoríficos y una lavadora, y lo pagó la Administración. Los somieres, los colchones los paga la Administración. Sin su aprobación no se compra nada», precisó. Sin embargo, lamentó que «te ponen muchas trabas».

García lamenta que la conselleria no ha previsto la recolocación de los empleados del centro

«En el contrato» de gestión del centro, «la entidad es responsable del pago de las nóminas del personal, y de la ropa, el calzado y la alimentación de los menores. Si un cristal se rompe», ejemplificó, «lo paga la Administración».

En relación al informe que alertaba de una serie de deficiencias en el centro, como que la cámara frigorífica no funcionaba, fechado en febrero de 2016 (hace más de un año), la directora destacó que un contrainforme del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo atenuó los desperfecto y, por ejemplo, «la cámara frigorífica está en desuso y no está funcionando y por eso la Administración puso dos armarios frigoríficos». García quiso así aclarar que la imagen que se estaba intentando trasladar del centro de Buñol no es del todo real y que la mayoría de las cuestiones que requieren una puesta al día dependen de la Generalitat.

Por otra parte, la veintena de menores que, en la actualidad, residen en el centro, van a ser trasladados a otros centros progresivamente, ya que Buñol tiene que acoger a los usuarios de Monteolivete, centro público que en breve cerrará sus puertas al ser inhabitable.

Sin embargo, García lamenta esta decisión. «Algunos llevan casi cuatro años viviendo aquí, ya tienen referentes escolares, relaciones con los vecinos... Los van a sacar de su entorno». En esta línea puso de manifiesto el gran trabajo desarrollado por los profesionales que trabajan en el centro y la intervención educativa que se ha llevado a cabo. «Son proyectos de vida que se van a destruir en menos de un mes», en relación a que el próximo 30 de junio todos los menores tendrán que haber abandonado ya el centro.

La directora también criticó que la Administración autonómica no ha previsto ninguna medida de recolocación para los profesionales que componen la plantilla actual del centro, puesto que con el cambio, la instalación acogerá también a los funcionarios que venían prestando servicio en el de Monteolivete.

Por tanto, el futuro centro de Buñol será de recepción, no de acogida como viene siendo hasta ahora, por lo que las condiciones y el día a día también variará.