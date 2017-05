Una coleta para olvidar el cáncer

valencia. Mirarse al espejo y verse cara a cara con la enfermedad. Así se sienten miles de personas con cáncer cuando los efectos de la quimioterapia las deja sin cabello. El pelo para una mujer es el talón de Aquiles. Cuando el cáncer aparece y se lo lleva, «desaparecen tus fuerzas y tu autoestima», admiten algunas pacientes. La solución para olvidarse de esa imagen sería una peluca, pero no todo el mundo puede permitirse los entre 1.200 y 2.500 euros que cuesta un postizo de cabello natural. Por eso, a la orden del día está la donación de pelo. Cortarse la coleta por una buena causa.

Cientos de valencianos se unen cada año a esta iniciativa que va en aumento. Algunos optan por cortártelo en su peluquería habitual y enviarlo por su cuenta a la delegación de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), mientras que otros colaboran con la ONG malagueña Mechones Solidarios, a través de sus 'peluquerías solidarias'.

En la Comunitat Valenciana hay ya un total de 70 establecimientos que colaboran con la asociación. Por cinco euros cortan el pelo y lo mandan para la confección de pelucas de calidad. La peluquería Mar de Chancosa, en la avenida Juan XXIII de Valencia fue una de las pioneras en convertirse en solidaria. Desde hace dos años decidieron sumarse por «una cuestión de responsabilidad social a este movimiento», declaran sus dueños, Daniel y Mar Chancosa. Para su sorpresa, mucha gente acude explicitamente a colaborar. Y en estos años han enviado ya entre 600 y 700 coletas. «El boom de donaciones viene después de Fallas y pasadas las comuniones. Cada vez vienen más niñas que, con siete años, ya están concienciadas», afirma Chancosa.

Otras peluquerías como Lola Bonet Estilistas se convirtieron en solidarias «porque desgraciadamente hemos vivido el cáncer a nivel familiar, personal y con algún cliente, por eso sabemos que es uno de los momentos más complicado», declara Bonet. Además reclama que la Seguridad Social se encargue de subvencionar este tipo de postizos.

El único requisito para ser donante es que el cabello mida al menos 20 centímetros, lo mínimo que se requiere para confeccionar el postizo. Se necesitan entre 6 y 15 coletas para cada peluca. No importan las mechas, los tintes ni el tipo de pelo, todo es bueno para colaborar.

La mayoría de los clientes que acuden a realizarse este «corte radical» para arrancar una sonrisa, tienen una historia detrás. En el caso de la valenciana Gloria Luna, vivir la experiencia junto a familiares y amigas que han padecido la enfermedad le llevó a cortarse su larga melena porque «el dinero no debe frenar la sonrisa de estas personas». «Estar animado ayuda a superar una enfermedad y yo quiero aportar mi granito de arena. Lo que para mí no supone nada y en tres meses me vuelve a crecer, a otra persona le ayuda en una lucha de vida o muerte», expresa la joven.