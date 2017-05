El TSJ suspende la regulación de las vacaciones de los taxistas

valencia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv) ha suspendido cautelarmente la regulación de las vacaciones de verano de los taxistas tras la denuncia presentada por la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi.

Los magistrados han emitido un auto de medidas cautelares mientras se desarrolla el juicio. Así, queda en suspensión la regulación por quincenas de las vacaciones de los taxistas de Valencia y área metropolitana. La plataforma alegaba que el pasado verano, la puesta en marcha del artículo 7 de la nueva ley provocó desabastecimiento en meses como agosto, cuando determinadas ciudades como Valencia están repletas de turistas.

Los magistrados argumentan que de no tomarse la medida cautelar podrían producirse «graves daños y perjuicios de recuperación imposible o difícil». Además, explican que no la suspensión no afectaría a los clientes, es más, les beneficiaría porque «durante el mes de agosto no sale la mayoría de la población de Valencia fuera de la zona del área de Valencia, siendo evidente que llega, incluso, a aumentarse la población flotante».